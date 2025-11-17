La ULE detecta que los estudiantes de Enfermería tienen carencias en asesoramiento sobre la lactancia materna

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León ha puesto en marcha nuevas estrategias docentes "más vivenciales e innovadoras" en el Grado de Enfermería, con el objetivo de reforzar la formación práctica en lactancia materna.

La medida responde a la detección por parte de la ULE de carencias entre los estudiantes, sobre todo en aspectos esenciales como la asesoría y el acompañamiento a las madres.

El estudio 'Conocimientos sobre lactancia materna en estudiantes de Enfermería' alerta sobre la necesidad "urgente" de mejorar la preparación práctica en esta área clave para la salud materno-infantil.

Jornada de lactancia materna en el Campus Ponferrada

Según el doctor Cristian Martín Vázquez, integrante del grupo HEQoL de la ULE y autor del trabajo, los conocimientos teóricos del alumnado son adecuados, pero surgen dificultades al aplicarlos en situaciones reales.

"Los conocimientos teóricos del alumnado son adecuados, pero se detectan dificultades significativas cuando deben aplicar esos conocimientos en situaciones reales con madres y recién nacidos", subraya Martín Vázquez. El investigador advierte que esta falta de preparación puede contribuir al abandono precoz de la lactancia.

El estudio también identificó factores que mejoran la formación, como rotaciones en unidades de maternidad o neonatología, experiencia personal en lactancia o participación en grupos de apoyo como Lacta Bebé en el Bierzo.

Nuevas estrategias docentes

A partir de estos hallazgos, el Campus ha implementado dinámicas docentes basadas en metodologías innovadoras como el aula invertida y el aprendizaje experiencial.

Estas estrategias permiten a los estudiantes enfrentarse a situaciones de acompañamiento similares a las que encontrarán en su futuro profesional.

La formación se ha reforzado con talleres prácticos de asesoría, simulaciones clínicas con muñecos especializados para practicar técnicas de agarre, postura y resolución de complicaciones, y trabajo colaborativo con centros sanitarios.

Según el investigador, estas acciones están logrando "disminuir la variabilidad entre estudiantes y asegurar que todos adquieren las competencias necesarias para prestar un acompañamiento de calidad a las madres lactantes".

Sesión práctica con madres y bebés

Este lunes, el Campus celebró una sesión práctica de lactancia materna en la que madres y bebés participaron directamente en el aula. Los estudiantes pudieron observar una lactancia en curso, identificar dificultades habituales y presenciar la asesoría correcta en tiempo real.

"Se trata de una acción formativa de enorme valor, tanto para los estudiantes como para las propias madres, que se sienten acompañadas mientras contribuyen a mejorar la formación de futuros profesionales", explica el equipo docente.

La sesión se centró en casos con dificultades, permitiendo desarrollar habilidades de observación, comunicación y resolución de problemas en un entorno seguro y real.

Reconocimientos y proyección internacional

El trabajo se amplía ahora mediante una publicación multicéntrica con universidades españolas, incluida la Universitat Jaume I, y un proyecto internacional con la Universidad de Coimbra, donde se están recopilando datos tras adaptar el cuestionario de forma transcultural.

El estudio fue premiado en las II 'Jornadas Castellano-Leonesas de Investigación en Lactancia Materna', celebradas en la Universidad de Salamanca, obteniendo el galardón a la mejor comunicación oral entre más de medio centenar de trabajos presentados.

El doctor Martín Vázquez destaca que el reconocimiento "refleja el compromiso del Campus de Ponferrada con la investigación, la innovación docente y la mejora continua de la formación en Enfermería, con el fin último de ofrecer una enseñanza 'más práctica, más humana y basada en la evidencia', capaz de preparar a profesionales que acompañen con calidad y sensibilidad a las madres y bebés".

La investigación ha contado también con la participación de Marta Barredo Corral, Laura Rosón Matilla, Esther Martínez Bécares, José David Urchaga Litago y Lidia Lestegas Rodríguez, en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca y profesionales del Servizo Galego de Saúde y de SACYL.