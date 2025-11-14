Ponferrada en alerta 1: prohibido beber agua tras la entrada de barro en la potabilizadora por un derrumbe

El Ayuntamiento de Ponferrada ha activado el nivel 1 de emergencia de Protección Civil después de detectarse una pérdida significativa en la calidad del agua destinada a la distribución domiciliaria.

El incidente se debe al derrumbe parcial de la montaña situada en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago, que ha provocado la entrada de materiales en la estación potabilizadora y un aumento súbito de la turbidez, según ha informado la empresa concesionaria del servicio.

Ante esta situación, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha reunido de urgencia al Comité de Emergencia, en el que han participado los servicios municipales y representantes de la Subdelegación del Gobierno en León, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, con el objetivo de coordinar de manera conjunta la respuesta institucional.

Las autoridades han comunicado que, aunque se recomienda no cortar el suministro para garantizar los usos sanitarios e industriales, el agua no es apta para el consumo humano, específicamente para beber.

Además, se han suspendido temporalmente actividades como el riego, el uso de piscinas y la limpieza de edificios públicos para priorizar el abastecimiento doméstico.

Zonas afectadas

Tras una evaluación realizada a las 13:15 h., las áreas afectadas son la zona alta de Ponferrada (excepto Santo Tomás de las Ollas), Flores del Sil, La Martina, La Placa, La Estación Dehesas, San Clemente, Valdefrancos, San Esteban, Salas de los Barrios, Villar de los Barrios, Lombillo, Campo Puente, Boeza, Manzanedo, Otero y San Lorenzo.

Para garantizar el suministro seguro a la población, el Ayuntamiento habilitará puntos de abastecimiento de agua potable en las siguientes ubicaciones: Terminal de Mercancías, Parking Lidl – Burger King, Parking del Museo del Ferrocarril, proximidades de la Plaza Luis del Olmo, Parking de la Biblioteca Municipal y gasolinera Repsol Montearenas

El consistorio ha solicitado a los vecinos un uso responsable del agua mientras se trabaja en la resolución del problema.

El Ayuntamiento continuará informando puntualmente sobre la evolución de la situación y ha anunciado una nueva evaluación alrededor de las 18:00 h.