Asturias y León, un grito unido contra el peaje del Huerna: CC.OO. llama a la movilización para su supresión

El secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, y su homóloga en León, Elena Blasco, en rueda de prensa en Oviedo. Fotografía: CC.OO.

CC.OO. de León y CC.OO. de Asturias han presentado una declaración conjunta contra el peaje de Huerna, después de la reunión en Oviedo de las delegaciones del sindicato ante la situación administrativa del peaje del Huerna.

“Es ilegal, injusto y lesivo. Por eso, la sociedad asturiana y leonesa se han reunido por primera vez en décadas en torno a un mismo consenso: terminar con el peaje del Huerna”, han informado a través de un sindicato.

Desde CC.OO. apuntan que en el año 2000, con Francisco Álvarez-Cascos al frente del ministerio de Fomento, el gobierno de Aznar “decidió prorrogar la concesión del peaje del Huerna”.

“Una operación política que se disfrazó con promesas de eficiencia pero que tenía un objetivo claro: engordar artificialmente el beneficio de una empresa para privatizarla y se hizo en detrimento del interés general, a costa de los miles de personas de Asturias y León que cada año cruzan la frontera”, explican.

Aseguran, en el escrito recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que es la Comisión Europea la última que “ha puesto en cuestión esta prórroga” porque “se hizo sin el debido concurso público y porque vulneró los principios de transparencia y libre competencia que exige la ley comunitaria”.

CC.OO. añade que “cuando termine la concesión, en el año 2050, Aucalsa habrá recaudado cerca de 2.600 millones de euros”.

Una prórroga “contraria a las normas de licitación comunitarias”

“Queda claro que, desde el punto de vista jurídico, la prórroga es contraria a las normas de licitación comunitarias, los principios de igualdad y transparencia y la igualdad entre la ciudadanía”, añaden los sindicatos.

Además, apuntan que “el Gobierno central dispone de las fórmulas legales financieras para suprimir el peaje” afirmando que “no se puede consentir que solo puedan circular por la principal conexión por carretera aquellas economías más pudientes mientras las demás deben exponerse a alargar de manera innecesaria los tiempos de desplazamiento y a los riesgos de las carreteras secundarias con mayor siniestralidad”, defienden.

Canalizar el descontento

CC.OO. ha defendido que “estamos en disposición de contribuir a canalizar el descontento del pueblo asturiano y leonés” y que “tienen legitimidad para “servir de altavoz al clamor que resonó en la histórica manifestación del pasado 17 de octubre”.

“Una sociedad unida y sin fisuras, por la igualdad y contra la discriminación. Hacemos un llamamiento a la unidad de ambos territorios, de sus agentes políticos, económicos y sociales. Tenemos meses por delante para demostrar que la voluntad política puede terminar con un agravio que nos discrimina frente al resto de comunidades autónomas”, añaden desde CC.OO.

Aseguran que tienen ante sí un “periplo en el que será fundamental la unidad popular, la reivindicación política y la movilización social, respetando en todo momento en ese tránsito los derechos de la plantilla de la empresa matriz”.

“Todo eso es el Huerna; una barrera física, el símbolo de la indiferencia hacia nuestras dos regiones y por lo tanto el símbolo de una lucha para remover los obstáculos que impiden el desarrollo económico, social y territorial de León y de Asturias”, finalizan.