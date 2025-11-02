Desmantelan un punto de cultivo de marihuana en La Bañeza con 20 kilos: detienen a dos personas

La Comandancia de la Guardia Civil de León ha desarticulado un punto de cultivo de cannabis en la localidad de La Bañeza, en el marco de la operación “Francon”. GC

Ha estado desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. La investigación, iniciada a comienzos de octubre, ha culminado con la detención de dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos responsables del cultivo y distribución de marihuana en la zona.

Durante el operativo, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en una vivienda autorizada judicialmente, donde se localizó una zona habilitada para el cultivo de plantas de cannabis y otra destinada al secado del producto.

En la intervención se incautaron 20 kilos de sustancia estupefaciente en bruto, que podrían transformarse en aproximadamente 7 kilos de marihuana lista para su distribución.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Bañeza.