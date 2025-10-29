Un hombre de 55 años queda atrapado en su vehículo tras chocar contra un camión en La Bañeza

Un hombre de 55 años ha quedado atrapado en su vehículo tras sufrir un accidente en La Bañeza (León). El siniestro se produjo sobre las 19.50 de este miércoles en el kilómetro 303 de la carretera nacional 601.

Varias llamadas al 112 avisaron a los servicios de emergencia del accidente. El vehículo habría colisionado contra el camión por causas que por el momento se desconocen.

La víctima se encontraba consciente tras la colisión pero se quedó atrapado en su vehículo.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una dotación de Bomberos de León para poder ayudar en las labores de excarcelación de la víctima. También Policía Local de La Bañeza, Guardia Civil y asistencia sanitaria.