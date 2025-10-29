Álex García (43 años) reaparece en un pueblo de León de 220 habitantes en pleno duelo por la muerte de Verónica Echegui

Álex García (43 años) está atravesando uno de sus momentos más complicados a nivel personal. La muerte de Verónica Echegui a los 42 años, su compañera de vida, ha provocado un gran dolor en el actor y así lo refleja su rostro.

En declaraciones a la Cadena SER, Álex García confesó que está en un proceso "de aceptación", en el que se está "escuchando" a sí mismo y en un momento de "reconexión" en un momento de "duelo que aún está muy presente".

Y es que a Verónica, que falleció el pasado 24 de agosto, la ha definido como su "compañera de vida". Él estuvo a su lado durante todo el proceso de la enfermedad, pese a que la relación sentimental ya había tocado a su fin después de 13 años.

El conocido actor español famoso por sus papeles en las series de televisión 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Tierra de lobos' y en películas como 'Si yo fuera rico' o 'Kamikaze' lamentaba que todo el mundo quiere que "el trabajo salga bien, que la relación con tu pareja sea de esta manera, que la comida salga genial y que la enfermedad no sea letal".

Sin embargo, lamentaba que la vida "tiene sus planes" y que vas aprendiendo que cuanto antes lo aceptes "y te des cuenta de que lo importante es lo que hagas y sientas con lo que te ocurre, más libre te vas sintiendo".

Un momento marcado por el "dolor" que está sintiendo y que ha provocado que quiera alejarse del foco mediático durante un tiempo.

En este paréntesis en su vida, y en busca de reconectar de nuevo consigo mismo, Álex García ha reaparecido en pleno duelo en León; concretamente en Reliegos de las Matas, un pequeño pueblo de 220 habitantes, aproximadamente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El canario está haciendo el Camino de Santiago y se ha hospedado en el Albergue La Parada, ubicado a unos 28 kilómetros de la capital. "Para mí ha sido un peregrino más, no le reconocí, muy discreto y como cualquier otra persona. Solo ha estado un día", afirma la encargada del establecimiento en declaraciones a este medio.

El actor ha acudido con un grupo de amigos a disfrutar del Camino de Santiago y de la tranquilidad que este lugar ofrece. Fue inaugurado en 2011 y cuenta con una capacidad para 40 personas.

Tiene seis habitaciones con literas y cuatro habitaciones dobles privadas. Además, dispone de una tienda de alimentación con productos básicos y también de un bar-restaurante con menú peregrino y carta.

Álex está rodeado de una gran red de amigos y familiares que no lo dejan solo en estos momentos tan complicados. Asimismo, y pese a querer estar alejado del mundo mediático, tiene un estreno muy esperado en el horizonte. La serie 'El cuco de cristal' que llegará a Netflix el próximo 14 de noviembre de 2025.

Un thriller basado en el bestseller de Javier Castillo con unos episodios que mezclan misterio, drama y tensión psicológica.Narra la historia de Clara Merlo, médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.