Jupol denuncia el presunto "uso indebido" de un vehículo oficial y "trato vejatorio" del jefe de la comisaría de Astorga

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado ante la Jefatura de la Policía Nacional de León una serie de “irregularidades graves cometidas presuntamente por el jefe de la Comisaría de Astorga”, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Según dicho sindicato, los hechos “incluyen el uso particular de un vehículo oficial, así como conductas de acoso laboral y trato degradante hacia agentes bajo su mando”.

Durante la última reunión trimestral sindical, los representantes de Jupol pusieron en conocimiento de la Jefatura que “el citado mando presuntamente habría utilizado el vehículo camuflado asignado a la comisaría para desplazamientos privados durante días festivos y fines de semana en compañía de su pareja”. Jupol ha pedido que “se compruebe a través del recorrido y registros del GPS del vehículo.

Añaden que el pasado 17 de octubre, como han podido saber, y tras participar en un curso en Madrid para ser instructor de expedientes disciplinarios, el jefe de la Comisaría de Astorga “se desvió de su ruta oficial hacia Arganda del Rey en dirección contraria a su itinerario hacia León donde el vehículo oficial sufrió una avería”.

Después, señala Jupol, habría “intentado ocultar el incidente, pidiendo a los responsables de automoción que no reflejaran el hecho en los partes de servicio para que no quedara constancia”.

Para Jupol esta situación, como señalan en el comunicado, resulta “estrambótica, ya que la persona que se está formando para abrir los expedientes disciplinarios en León es la primera que incurre en presuntas irregularidades”.

“Actitud autoritaria”

Desde Jupol han denunciado también “la actitud autoritaria, humillante y despectiva con la que este jefe trata habitualmente a los agentes de la plantilla”.

Durante la citada reunión, se puso de manifiesto que “varios funcionarios se vieron obligados a abandonar sus puestos entre lágrimas tras sufrir un trato degradante por parte del jefe de la Comisaría, lo que ha generado un clima laboral insostenible en la plantilla de Astorga”.

El sindicato ha querido recordar que “estas conductas vulneran los principios básicos de respeto, dignidad y ejemplaridad que deben regir en la Policía Nacional y que el abuso de autoridad o el uso indebido de recursos públicos no pueden quedar impunes”.

Por todo ello, Jupol ha solicitado que “se investiguen de manera inmediata los hechos denunciados, tanto los relativos al uso del vehículo oficial, como los relacionados con el trato hacia los agentes”, y que “se depuren las responsabilidades que correspondan y ha elevado, por estos motivos, un escrito a la Jefatura Provincial solicitando explicaciones y una investigación de los hechos”.