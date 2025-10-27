Un camión vuelca en la AP-66, en la provincia de León, y corta la circulación en ambos sentidos

La AP-66 a su paso por la provincia de León Fotografía: DGT

Un camión ha volcado, en la tarde de este lunes, 27 de octubre, en Los Barrios de Luna (León), concretamente en la Autopista AP-66, en el kilómetro 107 sentido a León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El camión obstaculiza ambos carriles por lo que se ha procedido al corte de la circulación en el lugar tras ser avisada la Guardia Civil de Tráfico.

Por suerte, tras el vuelco del camión, no hay que lamentar heridos como señalan fuentes del 112.