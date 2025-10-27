Un camión vuelca en la AP-66, en la provincia de León, y corta la circulación en ambos sentidos
Por suerte no hay que lamentar heridos tras el siniestro.
Más información sobre sucesos: Desarticulado un grupo criminal que robaba en casas del centro de Valladolid: dos mujeres cazadas y detenidas
Un camión ha volcado, en la tarde de este lunes, 27 de octubre, en Los Barrios de Luna (León), concretamente en la Autopista AP-66, en el kilómetro 107 sentido a León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El camión obstaculiza ambos carriles por lo que se ha procedido al corte de la circulación en el lugar tras ser avisada la Guardia Civil de Tráfico.
Por suerte, tras el vuelco del camión, no hay que lamentar heridos como señalan fuentes del 112.