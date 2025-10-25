El Euromillones acumula un bote de 62 kilos y deja un buen botín en un pueblo de León

Administración de Fabero que ha dado el premio en el Sorteo del Euromillones Fotografía: SELAE

El sorteo del Euromillones de este viernes no ha dejado boletos de primera categoría (5+2) en Europa, por lo que un único acertante de primera categoría podría ganar un total de 62 millones de euros.

Sin embargo, sí que ha dejado en España en general y en Castilla y León en particular un premio de tercera categoría valorado en 13.361,77 euros.

Premio que ha ido a parar a la Administración de Fabero (León) que se ubica en la calle Sierra Pambley, 1.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 25-08-45-07-31 con las estrellas: 12 y 07.