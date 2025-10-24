León tendrá un nuevo aparcamiento junto al centro de salud El Ejido con 120 plazas

El Ayuntamiento de León ha dado el visto bueno a varias iniciativas con las que avanzar en un proyecto de ciudad "más accesible y moderna".

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes permite al Consistorio de la capital leonesa impulsar iniciativas en distintos barrios para "renovar pavimentos, incrementar el número de estacionamientos y mejorar el tránsito de peatones".

Los barrios de El Ejido, El Crucero y la avenida Ingeniero Sáenz de Miera serán los beneficiarios de actuaciones por valor de 1,3 millones de euros, una inversión que revertirá en hacer de León una ciudad "más cómoda para todos".

Uno de los proyectos más significativos que se ejecutarán próximamente será la adecuación de un solar municipal en aparcamiento de vehículos junto al Centro de Salud de El Ejido, ubicado en la calle José María Suárez González.

Cuenta con una inversión de 350.000 euros y el Ayuntamiento de León prevé dotar a la zona de un amplio estacionamiento para 120 vehículos, 100 plazas convencionales, 6 adicionales de máxima accesibilidad y 14 reservadas para motocicletas.

Además, definirán cuatro plazas de carga eléctrica, con preinstalación de obra civil para su futuro equipamiento, dentro de la apuesta del Consistorio para la movilidad sostenible y la reducción de emisiones en la ciudad.

El Consistorio informa de que a raíz de la puesta en marcha del Centro de Salud ha surgido la demanda ciudadana de "generar una zona de estacionamiento a la que ahora el equipo de Gobierno da respuesta resolviendo al mismo tiempo el uso en precario que se está haciendo de esa parcela con aparcamiento improvisado".

Mejoras en las calles

Otro de los puntos que ha tratado la Junta de Gobierno Local ha sido la licitación correspondiente a una serie de mejoras que el Ayuntamiento de León ejecutará en el barrio de El Crucero, en las calles Demetrio Monteserín y Velasquita con una inversión de 475.206,61 euros.

Por otro lado, también ha dado luz verde a las obras de mejora de seguridad vial y los itinerarios peatonales en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, en su tramo entre la Avenida de Portugal y el entorno de la glorieta de acceso al sector de La Lastra, donde el Ayuntamiento va a invertir medio millón de euros.