Caja Rural luce en la nueva piel del Atlético Astorga con un sabor muy maragato

El Club Atlético Astorga ha presentado oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2025-2026, en un acto que refuerza el compromiso del club con su afición maragata.

La nueva equipación combina tradición e innovación, uniendo los colores e identidad del club con detalles modernos que los jugadores lucirán durante los partidos de la recién iniciada campaña.

El evento, presidido por el presidente del Atlético Astorga, Manuel Ortiz, contó con la presencia de los patrocinadores principales del club: Caja Rural, Cecinas Pablo, Legumbres El Maragato y Dulma. Todos ellos expresaron su apoyo al proyecto deportivo y social del equipo para esta temporada.

La colaboración de Caja Rural con el Club Atlético Astorga se mantiene como uno de los pilares fundamentales del proyecto, consolidando una alianza que refuerza los valores de compromiso, cercanía y apoyo al deporte local.

Durante la presentación, Ortiz destacó “la importancia de mantener vivo el sentimiento maragato y seguir creciendo como entidad deportiva y social, sin olvidar nuestras raíces”. La camiseta, que ya se encuentra disponible para los aficionados, simboliza esa unión entre pasado y futuro que caracteriza al conjunto astorgano.

El Atlético Astorga, referente histórico del fútbol leonés y castellano leonés, afronta esta temporada en la Segunda Federación – Grupo 1, donde compite con equipos de Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria.

El club sigue apostando por la formación de jugadores, su vinculación con el territorio y una trayectoria marcada por el esfuerzo, la ilusión y el ascenso constante de categorías.

En el plano deportivo, se prepara para medirse al UP Langreo este sábado 25 de octubre, a las 16:00 horas, en condición de visitante. Este enfrentamiento, correspondiente a la jornada 8 del grupo, representa una oportunidad clave para sumar puntos en la fase inicial de la temporada.