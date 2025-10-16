Un aperitivo saludable creado por alumnos de la Universidad de León llega a la final del concurso nacional Ecotrophelia

Se llama Naturkale y es un snack creado a base de kale, harina arroz y queso parmesano. Lo han creado cuatro alumnas de la Universidad de León y ha conseguido pasar a la final del concurso nacional de innovación alimentaria Ecotrophelia.

Este certamen premia alimentos eco-innovadores y en Naturkale consideran que es una apuesta por la salud y por la sostenibilidad. La final de Ecotrophelia se ha celebrado en Barcelona, donde este equipo de estudiantes de León ha triunfado con su creación alcanzando la fase final.

El snack es un trabajo de Susana Peláez, Sara Martínez, Laura Pérez y Alejandra Reguera. Son alumnas de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de León. Consideran que su alimento "logra un equilibrio entre nutrición y sostenibilidad".

Está creado con el kale como elemento principal. Un vegetal considerado superalimento por su alta concentración en vitaminas y antioxidantes. El aperitivo es bajo en calorías, nutritivo y con alto valor funcional. A la innovación en el producto se suma un revolucionario envoltorio. Lo han fabricado con bioplásticos compostables para que esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UE.

El proyecto de estas estudiantes plantea una empresa para fabricar Naturkale en León. Se llamaría Vilario Crisp and Company y tendría capacidad para producir unas 2.000 bolsas al día. Plantean una distribución tanto en supermercados como en canales online e incluso máquinas de vending.

Para la Universidad de León el éxito de este proyecto alimentario en Ecotrophelia demuestra la proyección nacional que tiene la institución académica leonesa en materias como la innovación y la transferencia del conocimiento.