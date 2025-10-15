Sánchez vuelve a León en menos de 24 horas: clausura el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información

El presidente del Gobierno participa en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática Peio García Ical

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve este jueves a León para participar en la 19º edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). El acto se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad y comenzará a las 11:00 horas.

Sánchez estará acompañado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Durante su visita, recorrerá la exposición del congreso y, a las 11:30 horas, intervendrá en el acto de clausura.

Se trata de la segunda visita del presidente a la provincia leonesa en menos de 24 horas. El pasado martes, Sánchez participó en Ponferrada en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, donde hizo un llamamiento a "todas las fuerzas políticas, instituciones y administraciones" para enfrentar el cambio climático.

Durante su intervención recién llegado de Egipto, el jefe del Ejecutivo defendió que el cambio climático "no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de supervivencia y de sentido común".

Aquí, el presidente del Gobierno recordó los graves incendios que este verano afectaron a la provincia, provocando la evacuación de casi 10.000 personas en más de medio centenar de municipios y la muerte de dos personas en labores de extinción. "Si alguien quiere poner rostro a la emergencia climática, aquí en León tiene una de las pruebas más recientes", afirmó.

Sánchez también destacó que el Gobierno pretende "escuchar más que hablar" en este tipo de encuentros, para "enriquecer" la propuesta inicial de pacto de Estado con las aportaciones de expertos, científicos, administraciones locales, agricultores, ganaderos y colectivos sociales.