El Gobierno traslada a UPL que comprende “el legítimo derecho” de conformar la Región Leonesa

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado este martes su comprensión hacia el “legítimo derecho” de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a promover la creación de una Comunidad Autónoma de la Región Leonesa, separada de Castilla y León.

El pronunciamiento, según informa UPL en un comunicado, se produjo tras una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Política Territorial en Madrid, en la que participaron, por parte de UPL, su secretaria general Alicia Gallego, el vicesecretario Luis Mariano Santos y el presidente de la formación, Carlos Javier Salgado.

En representación del Gobierno asistieron, además del ministro, el secretario de Estado de Política Territorial Arcadi España, la directora del gabinete del secretario de Estado Sonia Rodrigo y el diputado socialista por León Javier Alfonso.

Durante el encuentro, Gallego ha trasladado al ministro las principales demandas de la formación leonesista y ha subrayado que la petición de una autonomía propia “responde a una reivindicación histórica de nuestra formación y de la propia ciudadanía leonesa”.

Ha recordado también que más de 70 ayuntamientos de las provincias de León, Zamora y Salamanca, junto con la Diputación de León, han aprobado ya mociones a favor de la autonomía de la Región Leonesa.

La líder de UPL ha defendido que su propuesta “está amparada por la Constitución Española” y ha apuntado que el objetivo es “dar respuesta a las reivindicaciones económicas, sociales y territoriales de un pueblo que busca un marco propio de desarrollo”.

De este modo, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés incidió en que “nos ampara la Constitución Española”, ante lo cual el ministro Torres se mostró “abierto” a conocer las demandas y las cuestiones que desde UPL se pudieran plantear en torno a estos cambios y a la petición de la ciudadanía de las provincias de León, Zamora y Salamanca.

“Al final, nuestras reivindicaciones para constituirnos como autonomía propia están perfectamente amparadas”, concluyó Gallego al término de la reunión.