La rectora de la ULE: "La transformación digital de la justicia no es un horizonte lejano, sino del presente"

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Universidad de León inauguraron este miércoles el DATAForum Justicia 2025. Un encuentro que posiciona a la ciudad como referente nacional e internacional en la reflexión sobre la transformación e innovación del sistema judicial.

El acto inaugural estuvo presidido por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y contó con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Argelia Queralt, entre otros representantes institucionales.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha destacado en su intervención que las universidades son un "actor esencial" en la construcción de una justicia del siglo XXI. Destacó la formación de futuros profesionales, pero también la aportación de un ecosistema de saberes interdisciplinares, donde convergen el conocimiento jurídico, científico y tecnológico.

Data Fórum

En esta línea, Nuria González ha señalado que desde hace un año la ULE ha trabajado junto a la Secretaría de Estado para dar forma al encuentro, con un equipo liderado por la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente y el decano de la Facultad de Derecho, Salvador Calarodo.

"Contar con la Universidad de León significa que tenemos un papel protagonista en la formación de los hombres y las mujeres que ayudarán a esa digitalización y a esa innovación de la justicia", remarcó.

La rectora ha señalado que el futuro del sistema judicial exige internacionalización, digitalización y transparencia, tres ámbitos en los que la institución académica ya ha consolidado fortalezas.

Nuria González ha recordado la colaboración con Incibe en el ámbito de la ciberseguridad, así como la oferta de másteres especializados, entre ellos el programa Erasmus Mundus en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial que se desarrolla junto a universidades de Irlanda, Francia e Italia.

El compromiso global, indicó, se refleja en la participación de ponentes internacionales, lo que confirma el carácter abierto del foro.

También ha subrayado el valor de la investigación académica como herramienta "decisiva" en la evaluación y propuesta de soluciones desde el rigor científico, así como la cooperación con el ámbito profesional para generar espacios de diálogo.

El encuentro se celebra hasta el viernes en el Auditorio Ciudad de León, con un amplio programa de ponencias, mesas redondas y encuentros que reunirán a expertos del ámbito jurídico, tecnológico y académico. Como segunda sede, la Facultad de Derecho acoge un DATAthon, concurso de innovación en el que cien estudiantes trabajan en equipos para diseñar soluciones tecnológicas a los retos de la justicia del presente y del futuro.

"La transformación digital de la justicia no es un horizonte lejano, sino una tarea del presente", ha reivindicado la rectora, quien insistió en que su éxito dependerá de la colaboración entre universidades, administración y profesionales para impulsar un sistema más ágil, transparente y cercano a la ciudadanía.

Diez reivindica los Fueros de León y la justicia internacional

El alcalde de León, José Antonio Diez

En este evento, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha centrado su intervención en los Fueros de León como base histórica de la modernización de la justicia y en la relevancia de León como Cuna del Parlamentarismo, título otorgado por la Unesco.

"No sin vicisitudes, negativas e intentos de apropiación, ese título sigue siendo un orgullo para los leoneses y también un hito en nuestra lucha por el reconocimiento de nuestra identidad como pueblo", ha subrayado.

"Seguimos pues ligados a ese pasado como eje de nuestro futuro", ha continuado Diez, destacando que "la evolución del Reino de León no hubiera sido la misma sin el peso que la justicia, los derechos y las normas tuvieron en su desarrollo".

Sobre los Fueros, ha explicado que "recogieron un conjunto de normas que buscaban la paz interna, el fortalecimiento de la unidad del reino y la protección de la población, sentando las bases de un derecho más moderno y efectivo para la época. Llegaba el texto, incluso, a establecer la elección de los jueces".

El alcalde ha recordado que "esta base que sentó las normas de convivencia hace mil años es hoy suficiente argumento para explicar nuestra reivindicación de respeto a la identidad de este pueblo, la base histórica, geográfica e identitaria sobre la que estamos trabajando para, siempre dentro de nuestra Constitución, obtener reconocimiento a nuestra identidad diferenciada y mayores cuotas de autogobierno que nos permitan caminar hacia adelante con futuro y posibilidades".

Diez también ha aludido a la justicia internacional y ha reclamado medidas frente al genocidio del pueblo palestino: "Ahora que es ineludible, obligado y perentorio establecer acciones y leyes que no dejen impunes actos atroces y que no muestren más crueldad en la respuesta, defendemos el diálogo, el debate y la concordia. El silencio ante la masacre nos hace cómplices y culpables", ha afirmado.

El Ayuntamiento de León colabora en la organización del Data Fórum Justicia 2025 mediante la cesión de diversos espacios municipales, entre ellos el Auditorio Ciudad de León, sede de los principales actos del encuentro.