La Universidad de León, rota de dolor, llora la trágica muerte de Saray en Nápoles: "Era la valentía y el entusiasmo"

Minuto de silencio por el fallecimiento de la estudiante Saray Arias en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León, este lunes

Emotivo y doloroso minuto de silencio el que se ha vivido este lunes a las puertas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde la comunidad universitaria se ha unido en el recuerdo de la joven ponferradina Saray Arias.

Estudiantes, profesores, amigos y personal de la Universidad de León han querido rendir homenaje a la estudiante del Grado de Turismo, que falleció trágicamente en la madrugada del pasado viernes tras sufrir un atropello en la ciudad italiana de Nápoles donde cursaba una beca Erasmus+.

Dolor, rabia y consternación en un acto en el que la rectora de la ULE, Nuria González, ha expresado el profundo luto que embriaga a toda la institución. "Hoy nos unimos ante la pérdida de una joven que representaba lo mejor de nuestra comunidad, el talento, el esfuerzo y el entusiasmo. Nada nos puede aliviar este vacío, pero sí podemos rendirle un homenaje", ha afirmado.

Lágrimas de los amigos de Saray, que acompañados por la rectora y el decano de la Facultad, José-Ángel Miguel Dávila, han depositado un ramo de flores y encendieron tres velas a las puertas principales de una Facultad, sumida en el dolor que quiso abrazar a la distancia a la familia y recordar a la joven ponferradina.

Un sencillo, pero emotivo gesto, que también se han vivido en el Campus de Ponferrada y con el que la Universidad de León ha querido mostrar su solidaridad, acompañar en el duelo a la familia y amigos y honrar la memoria de Saray, cuya vida y sueños han quedado truncados de forma tan inesperada.

Minuto de silencio por Saray, este lunes en el Campus de Ponferrada de la ULE

Desde el primer momento, la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global y la Oficina de Relaciones Internacionales, se ha puesto a disposición de la familia, respetando en todo momento la intimidad con la que ha decidido vivir estos instantes de dolor.

Asimismo, se mantiene un contacto permanente para todas las gestiones administrativas necesarias tanto con el Consulado español en Nápoles y la Universidad de destino, L'Università degli Studi di Napoli Parthenope, que actualmente está acompañando a la familia de Saray, que llegaba este domingo a la ciudad italiana.

"Profundo dolor y consternación"

"Estamos viviendo unas jornadas intensas con profundo dolor y consternación al conocer el fallecimiento en un terrible accidente de nuestra estudiante Saray Arias, que disfrutaba de los primeros días de su beca Erasmus en Nápoles", ha señalado la rectora de la ULE, Nuria González.

González ha hecho hincapié en que, desde la Universidad, han pretendido "desde el primer momento facilitar todo a la familia para que en estos duros momentos no tuvieran que preocuparse de las gestiones" y ha informado de que la familia de la joven fallecida llegó ayer a Nápoles.

Las velas y el ramo de flores depositados en recuerdo de Saray en el Campus de Ponferrada de la ULE

"Hemos estado en contacto permanente tanto con su hermano, portavoz de la familia, como con sus padres. Fueron recibidos por personal del consulado y por el vicerrector de Internacionalización de la universidad donde cursaba su beca por y un intérprete que pedimos desde la ULE", ha señalado, asegurando que este lunes acudirán a dependencias policiales "para hacer todas las gestiones".

"Saray representaba los valores de esta universidad, el entusiasmo, el talento, la valentía de irse a un país distinto del tuyo, con un idioma diferente, y querer vivir esa experiencia con esa beca Erasmus que se le truncó a los pocos días de llegar", ha lamentado.

La rectora ha asegurado que toda la comunidad de la Universidad de León está "profundamente consternada". "Ha sido un fuerte golpe y queremos enviar las condolencias a la familia, a los compañeros y a los profesores y decirles que vamos a estar ahí en todo momento para lo que necesiten", ha zanjado González.