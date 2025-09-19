Muere en Nápoles una estudiante de la Universidad de León que cursaba una beca Erasmus: tenía 20 años
La joven, natural de Ponferrada y alumna del grado en Turismo, perdió la vida tras ser atropellada en el centro de la ciudad italiana.
La Universidad de León ha confirmado este viernes el fallecimiento de una de sus alumnas, una joven de 20 años que estudiaba el grado en Turismo y que se encontraba en Nápoles como parte de su beca Erasmus+. La estudiante perdió la vida en la madrugada de este viernes tras sufrir un atropello en pleno centro de la ciudad italiana.
El aviso ha llegado a través del Consulado español en Nápoles, que ha notificado el suceso al Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE. De inmediato, la institución académica se ha puesto en contacto con la familia, residente en Ponferrada, para ofrecerle apoyo y acompañamiento en este momento de dolor.
Desde la Universidad de León se ha trasladado un mensaje de profundo pesar dirigido a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la joven, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
En su comunicado oficial, la institución expresa así la conmoción de la comunidad universitaria: “La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto.”
El campus leonés, sumido en la tristeza, acompañará a la familia en los próximos días en todo lo que esté en su mano.