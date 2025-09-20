El fuego vuelve a atacar a León: declarado un incendio de nivel de gravedad 1 en Pendilla de Arbas

La Junta de Castilla y León ha declarado de índice de gravedad 1 el incendio de Pendilla de Arbas en la provincia de León por la previsión de tardar 12 horas en estabilizarlo y de aplicar leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

Un fuego que según se puede contrastar desde Inforcyl, se originó a las 23:40 horas de este viernes, 19 de septiembre, y que a las 9:20 ha subido de nivel.

Se ha producido en la provincia de León, en la Comarca de la Robla y dentro del municipio de Villamanín en la localidad de Pendilla de Arbas y, en principio, podría ser “intencionado”.

Sobre el terreno han llegado a trabajar un total de 15 medios y, a primera hora de este sábado, lo hacían un total de 11.