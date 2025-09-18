"Azucarera se ha reído de todos, es un circo": UGT exige retomar la Fundación Anclaje tras el cierre de la fábrica de La Bañeza

Una manifestación para impedir el cierre de la planta de Azucarera de La Bañeza Peio García Ical

UGT FICA exige que se retome la Fundación Anclaje para Azucarera de La Bañeza, en León.

El sindicato recuerda que han pasado más de dos meses desde la última reunión en la que adquirieron "un compromiso de soluciones industriales" para paliar el "nuevo golpe" que ha supuesto el cierre de la planta para la comarca.

En aquella reunión, el compromiso adquirido de la Fundación Anclaje fue que volvería a reunirse para "escuchar propuestas de la empresa" que ayudasen a un proceso de reindustrialización.

Sin embargo, el sindicato lamenta que "no hay indicios de que esa reunión tenga previsión". Por este motivo, UGT FICA de Castilla y León ha solicitado formalmente que se retome el Grupo de Trabajo de la Fundación Anclaje para "conseguir las mejores soluciones para el tejido empresarial y socioeconómico de la provincia" de León.

En este sentido, la secretaria de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, critica que Azucarera ha mostrado "una falta total de ética y moral", además de "una lamentable gestión". El sindicato lamenta que desde que la empresa anunció la reestructuración todo ha sido "un despropósito, un auténtico circo y Azucarera ha demostrado que se ha reído de todos".

Vega cuestiona la "falta de compromiso, de moralidad y de ética" en una gestión "deleznable" que ha dejado "una importante herida" en el tejido económico de La Bañeza y de toda la provincia.

Tras unos meses de espera, y "sin obtener respuesta" de la Junta, UGT FICA ha reclamado "retomar los trabajos del Grupo". Una reclamación que desde el sindicato realiza directamente a la Junta.

"La Mesa de la Fundación Anclaje solo puede ser convocada por la Junta de Castilla y León. No hay ningún otro organismo ni administración que tenga esa competencia", explica.

Una situación que ha sido contemplada por la Junta. Así, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha invitado hoy a la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León a solicitar una reunión de la Fundación Anclaje

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo recordó que el sindicato es uno de los integrantes de esta Fundación, por lo que si lo pide, se convocará una nueva reunión para abordar la situación y el futuro de la empresa. Así respondió a las críticas de UGT que este jueves recordó que han pasado más de dos meses desde la última reunión..

En este sentido, el grupo de trabajo, según confirma el sindicato, contará a partir de ahora con la participación del secretario general de UGT FICA León, Rene Rodríguez.

Asimismo, Vega recuerda a la Junta la "responsabilidad que tiene con León para salvaguardar el tejido económico e industrial de la provincia".

En el conflicto de La Azucarera, el sindicato critica que el apoyo de la Junta fue de "palabras vacías" con "falta de soluciones reales y apuntando al Gobierno Central como responsable del futuro de la planta".

Tras el cierre de la planta bañezana, Vega insiste en que la Junta debe procurar "buscar alternativas y soluciones para la comarca" que se ha visto "gravemente afectada" por el cierre de la planta.

Asimismo, el sindicato recuerda a Azucarera su compromiso adquirido para "traer posibles alternativas" tanto a la comarca como a la provincia de León.