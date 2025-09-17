Más de un mes sin saber nada de José Luis, vecino de Pola de Gordón: ni rastro de él ni de su Renault Clio

Imagen de José Luis junto a la de la Guardia Civil en sus labores de búsqueda GC

La mañana de principios de agosto parecía una más en Pola de Gordón (León). Pero no lo fue para José Luis García Calvo, de 65 años.

El ahora desaparecido salió de su domicilio sin hacer sospechar a nadie que aquel sería el último momento en que se le vería.

Desde entonces, nada se sabe de él ni de su vehículo, un Renault Clio gris con matrícula 8368-MHX, cuya ausencia ha complicado aún más la investigación, según informan desde la Guardia Civil.

Su falta de noticias encendió las primeras alarmas entre familiares y vecinos, que dieron aviso a la Guardia Civil.

La desaparición quedó registrada y, casi de inmediato, comenzaron los primeros rastreos en la zona, centrados en caminos rurales y lugares habituales de tránsito del vecino.

Esta misma mañana de septiembre, los agentes llevan a cabo nuevas tareas de búsqueda en pistas y embalses cercanos a la localidad, en las que participan patrullas de la Unidad Seguridad Ciudadana con el apoyo de un dron, el Seprona y el helicóptero de la Unidad Aérea de León, aunque el dispositivo podría ampliarse con nuevas unidades especializadas si fuese necesario.

La Benemérita pide a la ciudadanía que, si cuenta con alguna información que pueda ayudar a su localización, se comunique de inmediato con la Guardia Civil en teléfono de emergencias 062.

Asimismo, agradece de antemano su colaboración para ampliar el alcance de la búsqueda.