Investigado un apicultor por el incendio forestal de Toral de Fondo: realizó labores en época de alto riesgo

La Guardia Civil ha investigado a un apicultor como presunto autor del incendio forestal de Toral de Fondo, declarado el pasado sábado, día 6 de septiembre, en la localidad leonesa.

A raíz de las investigaciones abiertas por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes medioambientales y técnicos de la Junta de Castilla y León, quienes se trasladaron al lugar del inicio del fuego para investigar las causas del mismo, han dado como resultado la identificación del citado apicultor por ser el propietario de unas colmenas donde se sitúa el origen del incendio, el cual arrasó cerca de 11 hectáreas de pasto, matorral y arbolado.

Además, se le tomó declaración en calidad de investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al llevar a cabo labores apícolas en época de peligro alto de incendios forestales, careciendo de los medios de extinción y otras medidas preventivas decretadas por la Junta de Castilla y León.

Tal y como ha informado la Guardia Civil, las diligencias instruidas y la persona investigada serán puestas a disposición de la Plaza Judicial nº1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de León.