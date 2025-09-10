Herido grave tras ser apuñalado en el abdomen un joven durante una reyerta en las fiestas de Santa María del Páramo

Zona de Santa María del Páramo en la que se produjo la agresión Fotografía: Guardia Civil

La Guardia Civil de León, en una rápida actuación, ha detenido e investigado a dos varones de 23 y 20 años respectivamente como presuntos autores de una agresión con arma blanca en el que otro varón ha resultado herido grave en Santa María del Páramo (León).

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado domingo, 7 de septiembre, en el descampado en el que se ubicaba el recinto ferial de las fiestas de la mencionada localidad leonesa.

Ese día se produjo una reyerta entre varias personas en la que resultó herido de gravedad un varón de 29 años tras haber sido apuñalado con arma blanca en el abdomen.

De forma inmediata, la víctima tuvo que ser evacuada por los servicios sanitarios al Hospital de León donde fue intervenido de urgencia debido a la gravedad de la lesión que presentaba tras dicha agresión.

Rápida actuación de la Guardia Civil

En la misma mañana de ese domingo, y después de recopilar todas las pruebas y testimonios de las personas que se encontraban presentes en el momento de originarse la pelea, se detuvo al presunto autor del apuñalamiento.

Además, se investigó a otro varón como supuesto cooperador necesario de la agresión al facilitar la navaja al atacante.

La actuación ha sido desarrollada de forma conjunta por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de León y el Puesto de la Guardia Civil de Santa María del Páramo.

Las diligencias instruidas por un delito de lesiones graves, y las personas involucradas en este hecho, han sido puestas a disposición de la Plaza Judicial Número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza.