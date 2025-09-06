Los trabajadores forestales reclaman en León un dispositivo "público y estable": "Necesitamos condiciones dignas"

Manifestación convocada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León para exigir mejoras en el operativo de prevención y extinción de incendios Campillo / ICAL

Más de un millar de personas han salido este viernes a las calles de León para reclamar a la Junta de Castilla y León mejoras en el operativo de prevención y extinción de incendios y la asunción de responsabilidades por la gestión de los fuegos declarados este verano.

Bajo el lema "La Junta nos quema", todas ellas han participado en una marcha convocada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), en la que han exigido "un dispositivo 100% público, profesional y todo el año, una gestión real de los montes y un rural vivo", además del reconocimiento a los profesionales que luchan contra el fuego la categoría de bomberos forestales, en vez de la de peones.

Entre los asistentes se encontraba un gran número de bomberos que, vestidos de uniforme y con pancartas en las que podía leerse "nuestro futuro es el vuestro, bomberos forestales ya. Categoría, estabilidad laboral y formación" o "bomberos forestales públicos y estables", han recorrido las principales calles de la ciudad junto a vecinos y visitantes con el objetivo de que se escuchen las reivindicaciones de este colectivo.

En declaraciones recogidas por Ical, uno de los trabajadores de la Base Helitransportada de Sahechores, Víctor Moro López, ha explicado que "venimos a manifestarnos porque este dispositivo sea 100% público, estable todo el año y nos reconozcan, de una vez por todas, como bomberos forestales, que es lo que somos, con todo lo que conlleva: jubilaciones anticipadas por coeficientes reductores, por sustancias cancerígenas del fuego, y por esfuerzo físico. Necesitamos que las condiciones de trabajo sean dignas”.

Asimismo, ha considerado "vital" que haya labores todo el año, ya que, a su juicio, según ha aclarado, su trabajo no solo consiste en extinguir los fuegos en verano. “El resto del año hacemos labores de prevención, que a día de hoy es muy importante. No hablamos solo de limpieza sino de adecuación al cambio climático", ha confesado.

En este sentido, ha reconocido que "estamos viviendo incendios muy voraces que se podrían prevenir con labores adecuadas", al tiempo que ha denunciado que "jamás me había encontrado incendios así, como los de una campaña como esta”. “Espero que se saque algo bueno de esto, pero va a costar. La administración no nos lo va a poner fácil”, ha adelantado en declaraciones a Ical.

Por su parte Pablo Zurro, otro miembro de la asociación, también ha destacado la necesidad de mantener limpios los accesos y ha denunciado que se hayan eliminado torres de vigilancia. “Se están desmantelando y todo ese personal podía haber hecho una detección temprana y se habrían evitado estos desastres”, ha advertido.

Además, Zurro ha hablado de condiciones de trabajo “tercermundistas” y por eso ha reclamado “dignidad, que significa que se nos dé la categoría de bomberos forestales, unas bases decentes y que las cuadrillas de tierra tengan un lugar donde empezar y acabar su jornada, con taquillas, duchas, agua corriente, que son cosas que parecen muy obvias, pero que no existen”, ha añadido.

Finalmente, ha lamentado que tras el incendio de la Sierra de la Culebra, en 2022, apenas se haya mejorado nada. “Solo se logró que alguno que trabaja tres meses pase a trabajar cuatro mientras se aprobó una privatización, un gasto en cámaras de vigilancia y la eliminación de torres”, ha criticado a la Agencia Ical.

"Negligencia” de la Junta

La marcha también ha contado con la participación de representantes de varios partidos políticos que, al igual que los bomberos, también se han mostrado muy críticos con la gestión de la Junta y, en concreto, con la del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien han exigido su la dimisión.

Es el caso de vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, que, acompañada por el secretario provincial socialista en León, Javier Alfonso Cendón; y la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez; ha reclamado “responsabilidades” ante la “falta de medios, de dirección y de coordinación” por la “soberbia” del consejero.

Del mismo modo, ha asegurado que el PSOE va a tomar la iniciativa para que el consejero "salga de la madriguera" y se vea obligado a dar la cara en el Pleno previsto para el próximo martes y miércoles en las Cortes de Castilla y León.

Lo hará en forma de batería de preguntas para que responda ante la "nefasta" gestión de la Junta en la ola de incendios que ha asolado más de 140.000 hectáreas en la Comunidad.

Además, ha afirmado que también deberá "dar la cara" quien sigue manteniéndole como consejero, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, porque, según ha confesado, “la tragedia se podría haber evitado”.

Y es que, aunque ha reconocido que los incendios pueden ocurrir, la “magnitud” que han alcanzado los mismos se debe a la “negligencia” de la Junta y a la “soberbia” del PP, ha denunciado, recordando, además, que la formación ha rechazado "una y otra vez" las propuestas del PSOE para tener un Operativo público y permanente durante todo el año.

"Es una auténtica vergüenza y tienen que asumir sus responsabilidades", ha apuntado.

Rubio también ha insistido en que el Grupo Socialista llevará al Pleno la reprobación de Quiñones porque “es increíble que aún siga siendo consejero de Medio Ambiente”. "Y el responsable es el señor Mañueco”, ha concluido.