Berlanga del Bierzo revive la pesadilla de las llamas: medios aéreos y terrestres intervienen en un incendio

El fuego vuelve a amenazar la provincia de León. La peor pesadilla de muchos vecinos aparece de nuevo tras declararse un incendio este jueves en Berlanga del Bierzo.

Las llamas comenzaron antes de las 16:30 horas por causas que aún se investigan. Un incendio en el que se encuentran, en este momento, medios aéreos y terrestres para poder sofocarlo lo más rápido posible.

Una zona que ha sido castigada durante este verano con la declaración de un incendio de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Un fuego que provocó el desalojo de la localidad a causa de la cercanía de las llamas. En total, unas 400 personas tuvieron que abandonar sus domicilios sin saber si podrían volver o cómo quedarían.

Días después, la Guardia Civil logró localizar al culpable. Un joven de 20 años de edad que fue detenido por provocar este incendio forestal intencionado, al existir voluntad y premeditación.

El arrestado fue trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para poder tomarle declaración, poniendo posteriormente las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

Hace una semana, el Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada decretaba la libertad provisional del detenido con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo.

Aseguraban que no había sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud y que el joven estaba siendo investigado por un delito de incendio forestal.