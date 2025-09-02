Detenido tras apuñalar a un hombre con una navaja en Ponferrada: le persiguió hasta un centro de salud

La Policía Nacional de Ponferrada, junto con la Policía Municipal, han detenido este sábado a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, tras una reyerta ocurrida a las puertas de un bar en la calle Mateo Garza.

La intervención tuvo lugar sobre las 21:30 horas cuando recibieron varias llamadas alertando de una pelea en las inmediaciones de un establecimiento hostelero. Asimismo, informaban de que una persona había resultado herida por arma blanca.

A la llegada de los agentes, testigos y empleados aseguraron que se había producido una discusión entre dos individuos y había derivado en una agresión. Uno de ellos dio varios puñetazos a la víctima y le rompió las gafas. Asimismo, continuó el ataque con una navaja, lo que le provocó heridas.

Posteriormente, los agentes fueron comisionados al centro de salud Ponferrada II, donde había acudido la víctima para recibir asistencia médica. En el mismo lugar, se encontraba también el presunto agresor, en actitud alterada y amenazando a otras personas.

Tenía manchas de sangre en la mano y brazo derecho. Los testigos lo identificaron como autor de la agresión, por lo que fue detenido.

Durante su traslado a dependencias policiales, el detenido mostró una actitud violenta llegando a causar daños en el vehículo policial. Una vez finalizadas las diligencias, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada, que decretó su puesta en libertad a la espera de juicio, imponiéndole una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la víctima.