Hospitalizada una mujer tras ser atropellada en la ciudad de León

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida tras ser atropellada en la mañana de este sábado, 30 de agosto, en León capital, según ha informado el servicio del centro de operaciones del 112.

Los hechos han ocurrido sobre las 11:51 horas, cuando un testigo ha llamado al 112 para avisar de un atropello en la calle Fuentes, a la altura del número 12, donde una mujer estaba tirada en el suelo tras el incidente.

Se ha dado el aviso entonces a la Policía Nacional, a la Policía Local y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una Unidad Medicalizada de Emergencias.

Es esta última la que ha atendido y trasladado a la víctima hasta el Hospital de León para una valoración más completa.