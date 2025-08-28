Las familias de un pueblo de León ganan la batalla: se mantendrán separados los dos cursos de ESO

La Consejería de Educación ha reiterado que los cursos de 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el centro de Vega de Espinareda se mantendrán separados durante el curso 2025/26, tal y como se autorizó el pasado mes de junio.

Ante las informaciones publicadas en diferentes medios, la administración educativa subraya que, a pesar de que en junio uno de los cursos no alcanzaba la ratio mínima de ocho alumnos, se decidió mantener ambas unidades diferenciadas, del mismo modo que se venía haciendo en años anteriores.

Desde la Dirección Provincial de Educación se confirmó también esta decisión y se trasladó directamente a las familias del centro, con el objetivo de garantizar la transparencia y la comunicación con la comunidad educativa.

La aclaración llega después de la solicitud presentada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Piñera de Vega de Espinareda, que había reclamado el mantenimiento de los dos cursos completos de la ESO.

El AMPA advertía que la unificación perjudicaría la calidad educativa y recordaba que las previsiones de matriculación apuntan a un incremento del alumnado que superaría la ratio mínima exigida. Además, ponían de relieve que en años anteriores se han mantenido grupos con ratios incluso inferiores.

De esta forma, la Consejería despeja las dudas y asegura la continuidad de los dos cursos de Secundaria de manera independiente en el municipio berciano.