Prisión provisional y sin fianza para el detenido por hacer una barbacoa y provocar el incendio de Molinaseca

El Juzgado de Instrucción 3 de Ponferrada, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido de 75 años que presuntamente provocó el incendio forestal en Molinaseca tras hacer una hoguera para cocinar.

Según han comunicado fuentes judiciales, el hombre está siendo investigado por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia.

El fuego se declaró el pasado 24 de agosto y, al día siguiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) procedió a la detención, en colaboración con agentes medioambientales de la Junta, de un hombre de 75 años como presunto autor del incendio.

Los investigadores comprobaron en el lugar a través de una inspección técnico ocular que el origen podría estar en una hoguera para cocinar que habría provocado el hombre.

Una vez el Seprona de la Guardia Civil logró identificar al hombre y tras recabar las pruebas incriminatorias suficientes, instruyó las diligencias al juzgado y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del área de Ponferrada.