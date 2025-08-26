Última hora de los incendios de León | El incendio de Anllares se reactiva y vuelve a nivel 2 con el desalojo de Anllarinos del Sil

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, informó tras la reunión del Cecopi, que permanecen evacuadas 17 localidades con 491 personas fuera de sus domicilios, "tres centenares menos que esta mañana". Además, otras 16 poblaciones siguen confinadas, con 1.212 vecinos afectados.

En el incendio de Fasgar, en Omaña, se valora que los vecinos del Valle Gordo puedan regresar a sus casas mañana por la mañana. Sin embargo, en Colinas y Salentinos la situación "ha evolucionado de una forma menos favorable de la prevista", tras complicarse el fuego técnico planificado.

En Garaño se mantienen las seis localidades evacuadas. Los trabajos se centran en el perímetro izquierdo, entre Mora y Pobladura, donde la pendiente y el viento en contra han permitido avanzar en la contención. Diego destacó que "la situación es positiva con respecto a esta mañana".

En La Baña se ha decretado el confinamiento de la población. La carretera de acceso está abierta hasta la localidad, pero sigue cerrado el tramo desde Quintanilla de Losada. Los trabajos se concentran en Losadilla y Santa Eulalia de Cabrera, con fuegos técnicos para evitar que el incendio cruce la carretera y el río.

Mientras que el incendio de Igüeña mantiene confinadas a Colinas e Igüeña. En Llamas de Cabrera, donde permanecen confinados Espinosa, Peñalva y varios núcleos de Compludo, se estudia que mañana puedan recuperar la normalidad. El perímetro está estable, con pequeñas reproducciones en la zona de Corporales que han sido controladas.

En Anllares, se mantiene el confinamiento de seis localidades. A última hora de la tarde se ordenó "por precaución" la evacuación de Anllarinos del Sil por una reproducción que amenazaba al pueblo; y la decisión eleva el nivel de gravedad del incendio a IGR 2.

El incendio de Gestoso no presenta riesgo para las poblaciones y podría rebajarse mañana a nivel cero, según apunta el delegado. En Barniedo de la Reina, con nivel autonómico, el perímetro está estabilizado pese a algunas reproducciones.

También ha indicado que la red viaria de la provincia sigue afectada. Nueve carreteras permanecen cortadas, con cerca de 100 kilómetros bloqueados, principalmente en accesos a pueblos evacuados. Entre ellas figuran la L-73-11, la subida a Marredero, el tramo entre Anllarinos y Faro, y la CL-626 entre Garaño y Barrios de Luna.

Eduardo Diego ha resumido que la jornada ha sido "positiva en general", con incendios estabilizados o en retroceso, salvo por la situación de Anllarinos del Sil, que obligó a "subir a IGR 2 por precaución y para evitar riesgos".