Última hora de los incendios de León | El incendio de Anllares se reactiva y vuelve a nivel 2 con el desalojo de Anllarinos del Sil
Sigue el minuto a minuto de la evolución de los fuegos que afectan a la provincia de León
-
León tiene 17 pueblos evacuados y 1.212 personas confinadas por los incendios
El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, informó tras la reunión del Cecopi, que permanecen evacuadas 17 localidades con 491 personas fuera de sus domicilios, "tres centenares menos que esta mañana". Además, otras 16 poblaciones siguen confinadas, con 1.212 vecinos afectados.
En el incendio de Fasgar, en Omaña, se valora que los vecinos del Valle Gordo puedan regresar a sus casas mañana por la mañana. Sin embargo, en Colinas y Salentinos la situación "ha evolucionado de una forma menos favorable de la prevista", tras complicarse el fuego técnico planificado.
En Garaño se mantienen las seis localidades evacuadas. Los trabajos se centran en el perímetro izquierdo, entre Mora y Pobladura, donde la pendiente y el viento en contra han permitido avanzar en la contención. Diego destacó que "la situación es positiva con respecto a esta mañana".
En La Baña se ha decretado el confinamiento de la población. La carretera de acceso está abierta hasta la localidad, pero sigue cerrado el tramo desde Quintanilla de Losada. Los trabajos se concentran en Losadilla y Santa Eulalia de Cabrera, con fuegos técnicos para evitar que el incendio cruce la carretera y el río.
Mientras que el incendio de Igüeña mantiene confinadas a Colinas e Igüeña. En Llamas de Cabrera, donde permanecen confinados Espinosa, Peñalva y varios núcleos de Compludo, se estudia que mañana puedan recuperar la normalidad. El perímetro está estable, con pequeñas reproducciones en la zona de Corporales que han sido controladas.
En Anllares, se mantiene el confinamiento de seis localidades. A última hora de la tarde se ordenó "por precaución" la evacuación de Anllarinos del Sil por una reproducción que amenazaba al pueblo; y la decisión eleva el nivel de gravedad del incendio a IGR 2.
El incendio de Gestoso no presenta riesgo para las poblaciones y podría rebajarse mañana a nivel cero, según apunta el delegado. En Barniedo de la Reina, con nivel autonómico, el perímetro está estabilizado pese a algunas reproducciones.
También ha indicado que la red viaria de la provincia sigue afectada. Nueve carreteras permanecen cortadas, con cerca de 100 kilómetros bloqueados, principalmente en accesos a pueblos evacuados. Entre ellas figuran la L-73-11, la subida a Marredero, el tramo entre Anllarinos y Faro, y la CL-626 entre Garaño y Barrios de Luna.
Eduardo Diego ha resumido que la jornada ha sido "positiva en general", con incendios estabilizados o en retroceso, salvo por la situación de Anllarinos del Sil, que obligó a "subir a IGR 2 por precaución y para evitar riesgos".
-
Los incendios de Anllares y Colinas se descontrolan mientras mejora la situación en Garaño
La Junta ha emitido una nueva actualización del estado de los incendios forestales en la provincia de León donde indica que los trabajos de pequeñas quemas y de perimetraje, unidos al cambio de viento que frenó el avance de las llamas, han dado resultado en el incendio de Garaño.
El fuego mantiene llama, pero avanza lentamente hacia las líneas de contención. La situación es más favorable que en la mañana y ofrece perspectivas de control.
En Anllares, sin embargo, las continuas reproducciones por los cambios de viento obligan al operativo a desplegar numerosos medios para abarcar el gran perímetro afectado. Tras su treactivación vuelve a nivel 2 y obliga a evacuar de nuevo a los vecinos de Anllarinos del Sil, tal y como ha decretado el Cecopi.
El #IFAnllaresDelSil ha tenido varias reproducciones esta tarde por continuos cambios de viento. El extenso perímetro exige numerosos medios de control para remate https://t.co/G0Ctp9IYao pic.twitter.com/SXtXqdDMxT— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 26, 2025
Sobre la parte leonesa del incendio de Porto de Sanabria, el viento del norte ha ayudado a frenar el avance de las llamas ladera abajo, lo que permitió trabajar con maquinaria para abrir líneas de contención. Las previsiones nocturnas apuntan a que estas defensas podrían resultar efectivas si la meteorología acompaña.
El incendio más desfavorable de la provincia es el de Colinas-Fasgar-Igüeña. El cambio de viento y la extrema sequedad del combustible ampliaron su frente durante la tarde, que avanza con intensidad hacia Colinas y Salentino.
La previsión es especialmente complicada porque, tal y como ha ocurrido durante todo el mes de agosto, el fuego muestra un comportamiento muy agresivo en las primeras horas nocturnas.
La Agencia Estatal de Meteorología ha indicado que para este miércoles se prevé un descenso acusado de temperaturas, con una media de ocho grados menos en la zona noroeste. A partir de las 22:00 horas podrían registrarse precipitaciones débiles, aunque en contrapartida soplará viento sostenido del oeste, en torno a 50 km/h, lo que complicará las labores de extinción, segñun apuntan desde la Consejería de Medio Ambiente.
-
El incendio en Molinaseca queda controlado y se rebaja a nivel cero del IGR
La Junta de Castilla y León ha rebajado a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial el incendio de Molinaseca, en la comarca leonesa del Bierzo. El fuego se considera controlado desde el 25 de agosto de 2025 a las 19:55 horas, según se informa desde la plataforma Inforcyl.
El incendio se declaró sobre las 16:00 horas del domingo y alcanzó el nivel 2 en menos de una hora debido a situaciones que podían suponer un grave riesgo para la población y bienes de naturaleza no forestal. Esta situación obligó a desalojar las localidades de Molinaseca y Lombillo de los Barrios.
-
Los incendios de Fasgar e Igüeña se unen y complican la lucha contra el fuego en la provincia
La situación de los incendios forestales en la provincia de León es algo más favorable que ayer al anochecer, según ha informado Junta de Castilla y León. Los trabajos nocturnos han permitido mejorar el control de la mayoría de los fuegos, aunque la Consejería de Medio Ambiente advierte de una jornada complicada por el viento.
Las previsiones meteorológicas señalan rachas mantenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con puntas que podrían superar los 60 kilómetros.
En Llamas de Cabrera, el perímetro del incendio se encuentra frío. La reproducción registrada ayer tuvo su origen en una imprudencia particular, según la Junta.
Mientras que el perímetro del incendio de Molinaseca está completamente asegurado, según datos del gobierno autonómico. Si bien, el viento nocturno provocó alguna reactivación dentro de la zona afectada, pero sin que haya supuesto un problema de consideración.
En Anllares se ha producido una reactivación en las proximidades de Anllarinos. La Junta ha movilizado medios terrestres y aéreos para darle prioridad y contener el avance lo antes posible. En estos momentos se trabaja intensamente en la zona.
En el incendio de Fasgar-Igüeña, el fuego técnico aplicado durante la noche ha dado buenos resultados en el norte, entre Posada y Vegapujín. Sin embargo, el acceso de brigadas terrestres a las cumbres solo puede realizarse con apoyo aéreo.
Las labores de extinción se centran en cerrar el perímetro en las zonas más favorables y contener las llamas en los puntos más complicados, a la espera de una ventana de oportunidad en las horas centrales del día. La Junta señala que, debido a la orografía de los valles y a la fuerza de los propios incendios, ayer fue necesario retirar medios de extinción por motivos de seguridad.
Las últimas imágenes satelitales confirman que los incendios de Fasgar e Igüeña-Colinas del Campo de Martín Moro se han unido, lo que añade dificultad a los trabajos de control.
-
León, en 'alarma extrema' por riesgo de incendios
La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de ‘alarma extrema’ en catorce municipios de la provincia de León, ante el riesgo meteorológico y la elevada vulnerabilidad del terreno tras los graves incendios registrados en las últimas semanas.
La resolución, en vigor desde este martes y hasta el viernes 29 de agosto, se aplica en los enclaves de Acebedo, Barrios de Luna, Boca de Huérgano, Burón, Carrocera, Encinedo, Igüeña, Murias de Paredes, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Peranzanes, Posada de Valdeón, Riaño y Soto y Amio.
En estas zonas, las restricciones son más severas que en el resto de la Comunidad. Se prohíbe no solo el uso del fuego en montes, barbacoas, material pirotécnico o maquinaria forestal, sino también el tránsito de personas y vehículos por áreas de monte, así como el uso de ahumadores en la apicultura o de equipos que puedan generar chispas o descargas.
La medida responde a la previsión de condiciones meteorológicas adversas entre el 27 y el 29 de agosto, con altas temperaturas, ausencia de precipitaciones y un fuerte estrés hídrico de la vegetación. Según la Junta, la combinación de sequía y calor multiplica las posibilidades de ignición y propagación.
El Gobierno autonómico recuerda que los incendios registrados en León y otras provincias han sido “especialmente agresivos”, lo que ha provocado un riesgo extraordinario de nuevos focos. Desde el pasado 11 de agosto se mantiene activa la Situación Operativa 2b de Infocal, que obliga a reforzar la prevención y la vigilancia.
-
Felipe VI y Letizia visitarán Las Médulas este miércoles
Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán este miércoles, 27 de agosto, la localidad de Carucedo, en la comarca de Las Médulas, a las 14:50 horas. Allí comprobarán los daños del devastador incendio de Yeres, que arrasó este paraje Patrimonio de la Humanidad. El alcalde ya ha solicitado la declaración de zona catastrófica. La Junta prepara un plan específico de recuperación que incluye trabajos de limpieza, restauración forestal e infraestructuras como el Aula Arqueológica, el Mirador de Orellán y la Pasarela Valiñas Norte.