La Junta impulsa un plan específico para la recuperación de Las Médulas tras ser devorada por el fuego

Imagen de la reunión del patronato de la Fundación Las Médulas, presidida por Gonzalo Santonja

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, impulsará un plan específico para recuperar Las Médulas tras el devastador incendio forestal que ha arrasado este paraje natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde hace 28 años.

El consejero titular del departamento y presidente de la Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja, ha presidido este lunes la reunión del patronato celebrada en la Casa del Parque de la localidad de Carucedo.

Una reunión extraordinaria que se ha centrado en abordar la situación a raíz del incendio declarado en Yeres y que ha afectado gravemente a los municipios de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrones, integrantes del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas.

Santonja ha subrayado la necesidad de colaborar entre todos con el objetivo de avanzar en la recuperación de este espacio natural y ha expresado la solidaridad y el apoyo de la Junta con los afectados, coincidiendo en este mensaje todos los integrantes.

"La unidad institucional será clave para fortalecer la resiliencia del territorio y acelerar su recuperación", ha apuntado el consejero.

Durante la reunión, Santonja ha dado cuenta a los miembros del patronato de las acciones emprendidas desde su Consejería, tras llevar a cabo las primeras evaluaciones in situ de los daños, y ha destacado que, desde el primer momento, están en contacto con Icomos España, el Ministerio de Cultura y el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco para acordar una respuesta "más eficaz".

En este sentido, ha explicado que, una vez evaluado el grado de afectación del fuego, remitirán a la Unesco un informe técnico con las actuaciones que se prevean llevar a cabo para garantizar la conservación del bien patrimonial y la preservación de su valor universal.

Entre las medidas se encuentra el diseño de un plan de recuperación que se basa en metodologías desarrolladas junto al Banco Mundial, la Unión Europea y las Naciones Unidas para la recuperación de zonas afectadas por desastres naturales, donde juega un papel importante la participación de los ciudadanos.

De la misma forma, han activado también el Grupo de Asesoría de Desastres y Emergencias del CSIC, con el que ya han mantenido una reunión de coordinación, y la reorientación del Plan Integral de Gestión del Espacio Cultural y Natural, adaptado a la nueva circunstancia.

Según avanzó ya la semana pasada el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero ha desgranado un programa específico para Las Médulas.

Aquí se incluye la recuperación y reconstrucción de las zonas forestales e infraestructuras afectadas en el espacio natural, con la realización de trabajos de limpieza de las áreas quemadas y recuperación de la masa forestal de sendas y de señalización.

Igualmente, se prevé la reconstrucción de las infraestructuras afectadas, como el Aula Arqueológica; la recuperación del Mirador de Orellán y del edificio de acceso a Galería de la Cuevona, en Orellán, y la Pasarela-Mirador Valiñas Norte, entre otras.

Las medidas contemplan igualmente la creación de una línea de ayudas en subvención directa a los ayuntamientos afectados, tanto de la provincia de León, como del resto de provincias afectadas por los incendios, para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes integrantes del patrimonio cultural dañados por los incendios.

El objetivo final, tanto del programa específico como del trabajo que ya se está llevando a cabo con otras instituciones, es la puesta en marcha de una nueva planificación para integrar en el contexto de El Bierzo y de Castilla y León un nuevo modelo de proyección de Las Médulas tras el incendio: imagen de marca, red de infraestructuras, oferta de actividades, cartelería e interpretación y vínculos con el entorno rural.

“Con el fin de no solo restaurar lo perdido, sino construir un relato renovado que convierta a Las Médulas en un ejemplo internacional de regeneración patrimonial, cohesión territorial y dinamización económica desde el Patrimonio Cultural”, ha concluido el consejero.