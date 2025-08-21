UGT denuncia que el estado de prealerta por los incendios dejan a El Bierzo con una sola ambulancia por la noche

Una ambulancia durante los desalojos de Herreros de Jamuz Peio García Ical

UGT Servicios Públicos de León ha exigido a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que utilice de manera inmediata "todas las ambulancias disponibles y necesarias" ante los incendios que afectan a la provincia.

El sindicato reclama que no se escatimen recursos en una situación que consideran de máxima gravedad, como son los graves fuegos en la provincia de León.

La organización denuncia que la Gerencia de Emergencias Sanitarias mantiene varias ambulancias del Emergencias Sanitarias del Sacyl en estado de prealerta.

Esto implica que los vehículos deben permanecer inmovilizados en la base, a unos 30 kilómetros del fuego, para atender únicamente incidentes relacionados con los incendios. UGT considera esta medida "totalmente incongruente".

La decisión, según el sindicato, está provocando que ciertas zonas básicas de salud se queden sin servicio de emergencias.

Citan el caso de La Magdalena y califican como "sangrante" la situación en la comarca del Bierzo. Según su relato, durante el día, las ambulancias de Ponferrada y Bembibre deben cubrir todas las urgencias, mientras que por la noche solo permanece operativo el soporte vital básico de Bembibre.

El sindicato advierte de que esta reorganización obliga a que ambulancias de otras localidades suplan las que están en prealerta. Esto provoca mayores tiempos de respuesta y deja descubiertas sus propias zonas de atención, "poniendo en riesgo la salud de los pacientes".

UGT también alerta de que la situación está afectando a los propios técnicos de emergencias sanitarias. Según sus datos, los profesionales llegan a realizar hasta 18 avisos y acumulan 20 horas de trabajo efectivo en una guardia de 24 horas.

La central sindical tacha de "incomprensible" que la Gerencia Regional de Salud no haya reforzado la dotación sanitaria en León.

Recuerda el sindicato que el contrato con la empresa concesionaria permite disponer de al menos siete ambulancias adicionales de soporte vital básico para "cubrir necesidades puntuales que superen la disponibilidad de los vehículos titulares adscritos al contrato".

Por todo ello, UGT insiste en la necesidad de activar todos los medios disponibles en la provincia de León. Afirma que desconoce los motivos por los que no se recurre a esas unidades y reconoce que "cuesta mucho comprender" esta falta de recursos en un contexto de catástrofe medioambiental.