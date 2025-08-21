No, es un bulo, Cruz Roja no está recogiendo recursos para afectados por los incendios de León: "Tenemos los necesarios"

Punto de avituallamiento para los afectados de Cruz Roja en León @CruzRojaLeonES X (antes Twitter)

Cruz Roja ha desmentido su participación en una supuesta campaña de recogida de recursos para afectados por los incendios forestales en León y han asegurado que cuentan con "los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de todas las personas atendidas y alojadas en los distintos albergues que gestionamos".

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, la organización ha querido salir al paso de unas informaciones que la vinculaban con esta supuesta campaña y han garantizado que Cruz Roja "no ha solicitado ni está solicitando donaciones materiales ni económicas en relación con esta emergencia".

"Ninguna de nuestras 15 asambleas comarcales en la provincia de León ha habilitado puntos de recogida, ni ha promovido acciones de captación de recursos con este fin", han insistido.

Así, desde la organización garantizan que tras 10 días cuentan con los recursos necesarios y han incidido en que la "respuesta se mantiene con eficacia y sin carencias operativas".

Por eso, han querido reiterar que si en algún momento fuera necesaria la colaboración ciudadana o el apoyo de la comunidad, será la propia Cruz Roja quien lo comunique de manera oficial mediante sus canales habituales.

En este sentido, han querido apelar a la "responsabilidad individual y colectiva", mientras solicitan que "no se difunda información no contrastada ni se asocie a Cruz Roja con campañas de ayuda que no han sido promovidas ni autorizadas por nuestra organización".

Por último, han agradecido el "interés solidario de la ciudadanía", a la vez que han insistido en la "importancia de actuar con prudencia y rigor, más aún en este tipo de situaciones".