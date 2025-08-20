Una voluntaria de los incendios de León sufre un desmayo y tiene que ser evacuada en helicóptero al hospital

El Grupo de Rescate de la Junta auxiliando a la mujer indispuesta en el Monte Catoute de León JCyL

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado en la tarde de este miércoles, 20 de agosto, a una mujer de 32 años que participaba de forma voluntaria en los incendios.

Ha ocurrido sobre las 16:00 horas después de que la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibiese una llamada alertando de que la mujer se había desmayado mientras se encontraba en el Monte Catoute, en una zona inaccesible para vehículos.

En ese mismo momento, el gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que, por su parte, se ha encargado de hacer una primera valoración de lo ocurrido, así como de indicar al alertante lo que debía de hacer hasta la llegada de los servicios de emergencias.

En dicha conferencia también ha participado el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando al helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 112 ha dado aviso a la Guardia Civil, a Medio Ambiente y a los bomberos de Ponferrada.

Nada más llegar, el helicóptero de rescate se ha quedado en estacionario para que pudiesen descender los rescatadores, y una vez que estos han estabilizado a la mujer en el lugar, la han izado hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación junto a la rescatadora enfermera.

A continuación, esta ha sido trasladada hasta el helipuerto del Hospital de El Bierzo, el punto de traspaso acordado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias - Sacyl, donde esperaba su llegada el personal sanitario.