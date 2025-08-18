Francia moviliza un convoy de rescatistas y bomberos para ayudar en los incendios de León

Imagen de los rescatistas franceses antes de dirigirse a ayudar en los incendios de León @SecCivileFrance X (antes Twitter)

Un convoy formado por más de 60 bomberos y rescatistas franceses se dirige a León para ayudar en los incendios forestales que están azotando a la provincia. El Gobierno del país vecino ha movilizado un convoy para apoyar los trabajos de extinción a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE).

Así lo ha informado la Dirección General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis de Francia en redes sociales. En una publicación compartida en X (antes Twitter), han mostrado como los efectivos de emergencias estaban ya preparados para salir hacia España para combatir las llamas.

"Ante los incendios que afectan al país, se han desplegado dos módulos de bomberos forestales para apoyar a las fuerzas de rescate locales de Protección Civil en León", han apuntado.

Bomberos franceses antes de acudir a León a ayudar en los incendios @SecCivileFrance X (antes Twitter)

Sobre el mediodía de este lunes, 18 de agosto, un primer convoy francés se dejaba ver por la provincia de Burgos, donde efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil están custodiando a la comitiva para garantizar su seguridad durante el recorrido.

Este primer convoy estaba formado por 27 bomberos y alrededor de 10 vehículos, siendo cuatro de ellos camiones de extinción. En su caso, pertenecen a la Colonia Sudoeste del Pirineo Atlántico. "Cooperación internacional al servicio de la seguridad y la protección ciudadana", han resaltado desde la Guardia Civil de Burgos.

En estos momentos, nueve fuegos se mantienen en León en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). Muchos de ellos afectan a la comarca del Bierzo, donde se ha visto afectado el paraje natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.

Durante la última semana y media, han sido decenas las localidades evacuadas como consecuencia de la amenaza del fuego y miles las personas desalojadas de sus casas. Además del incendio que afecta a Las Médulas, también se ha visto comprometida la zona sur de la provincia, por un incendio originado en Zamora.

En concreto, las llamas se iniciaron en Molezuelas de Carballeda (Zamora) y acabaron traspasando la barrera provincial en la zona de Castrocalbón. Precisamente, es en este incendio en la zona sur leonesa donde los incendios se cobraron su primera víctima mortal, Abel Ramos (35 años), que perdió la vida mientras voluntariamente realizaba tareas de auxilio.

Pocos días después fallecía también Jaime Aparicio (37 años), otro voluntario que acompañaba a Abel y que acababa muriendo en la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid al no poder superar las heridas causadas por las quemaduras en su cuerpo, que alcanzaron el 85%.

Este lunes, 18 de agosto, se conocía la noticia de una tercera víctima mortal, también en León. Se trata de Nacho (57 años), un bombero gallego afincado en Bayubas (Soria) que ha sufrido un accidente con un camión autobomba durante el incendio que avanza desde Llamas de Cabrera (León) hacia la Tebaida berciana y el Valle del Silencio.