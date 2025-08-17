Pedro Sánchez visita una de las zonas afectadas por los incendios de León: "Se darán los recursos necesarios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita de una de las zonas afectadas por los incendios de León Pool Moncloa/ Fernando Calvo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado una de las zonas más afectadas por los incendios de Castilla y León durante la tarde de este domingo 17 de agosto.

Lo ha hecho acompañado del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Concretamente, se ha dirigido hacia Villablino, donde el incendio de Orallo continúa en nivel 1. Durante la visita, ha podido comprobar en primera persona el estado de las miles de hectáreas que han sido calcinadas y unas llamas que todavía no se han podido dar por controladas.

Asimismo, ha escuchado las reclamaciones de algunos vecinos que se encontraban en la zona y que han solicitado ayuda ante la crítica situación que atraviesa la Comunidad. El presidente de la Junta ya adelantaba antes de la visita que exigiría movilizar al Ejército cuanto antes para poner fin a una situación muy preocupante en Castilla y León.

Ayudas para los afectados

Pedro Sánchez ha prometido la ayuda del Gobierno para los afectados por los incendios y ha anunciado que propondrá un pacto de Estado para afrontar la emergencia climática.

Lo ha hecho durante su visita a Ourense y León, dos de las provincias más afectadas por los incendios forestales, a las que se ha trasladado este domingo para visitar las zonas más afectadas por el fuego.

En su comparecencia en Ourense, el presidente ha garantizado una "respuesta eficaz" a los incendios que asolan diferentes provincias españolas, asegurando que estos se extinguirán y que, tras ello, el Gobierno abordará junto a las administraciones pertinentes la reconstrucción de todas las zonas afectadas a través de ayudas.

"El Ministerio de Política Territorial agilizará todo lo que tenga que ver con esas ayudas para que lleguen cuanto antes a los afectados, una vez haya una valoración clara de los daños ocasionados por los incendios. Vamos a hacer todo y más porque puedan recuperar cuanto antes la normalidad", ha señalado.

Del mismo modo, ha comunicado que propondrá "un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática del país" tras la ola de incendios que sufre una buena parte de España con Castilla y León como una de las Comunidades más afectadas, y cuyas bases espera tener el próximo mes de septiembre.

Un pacto que "deje la emergencia climática fuera de la lucha partidista y de cuestiones ideológicas, y que se centre en la evidencia científica para poder actuar en consecuencia" y responder a las responsabilidades derivadas "de manera coordinada, unitaria y en la misma dirección". "Cada administración tiene sus responsabilidades y todos tenemos que responder", ha expresado.

"La respuesta a los incendios vamos a darla, pero hay que tener una estrategia que anticipe una mejor respuesta más garantista, segura y eficaz a los ciudadanos ante el agravamiento y aceleración de los efectos de la emergencia climática en lugares como la Península Ibérica", ha apuntado. A lo que ha añadido: "Además de lo urgente, tenemos que mirar lo importante".

Con todo ello, el presidente del Gobierno ha alentado a hacer "una reflexión de fondo sobre cómo podemos redimensionar nuestras capacidades en respuesta y prevención de todo lo que tiene que ver con la emergencia climática".

Un problema "que ya nos afecta en el día a día", del que "la ciencia nos viene avisando desde hace mucho tiempo" y que, aunque pueda parecer "abstracto, lo estamos viviendo en territorios como Castilla y León".

Acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el ministro del Interior; y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y tras mantener varias reuniones con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, Sánchez también ha comunicado el despliegue de 500 efectivos de la UME en distintos incendios del país.

Además, ha reiterado el compromiso del Gobierno de facilitar, a través del Sistema de Protección Civil "todos los recursos necesarios" para perimetrar y extinguir los incendios. "Tenemos que ser prácticos y poner todos los efectivos de la Administración General del Estado en manos de las comunidades autónomas, que son las competentes para luchar contra los incendios", ha expresado.

En este sentido, ha alertado de que todavía "quedan días muy complejos", dado que la meteorología "no nos está acompañando". Por ello, ha hecho un llamamiento a la población para que "estén muy atentos a lo que digan las instituciones, los profesionales y los técnicos, que tengan confianza en ellos y que sean precavidos".

"Tenemos que salvar y proteger vidas", ha afirmado antes de "reivindicar y reconocer la solidaridad" del conjunto de administraciones a través del Mecanismo Nacional de Respuesta y del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

"El despliegue que se está produciendo en España probablemente sea el mayor de la historia de Mecanismo Europeo de Protección Civil", ha destacado.

Así, ha puesto en valor la ayuda brindada por países como Eslovaquia, Francia, Italia, Holanda y Alemania, entre otros, a través de diferentes efectivos que, según ha anunciado, se pondrán a la orden del Sistema de Protección Civil español, así como de capacidades y equipamientos que servirán para poder perimetrar y extinguir los incendios "cuanto antes".

Incendios en los que, según ha afirmado, "no puede haber impunidad". "Aquellas personas que han provocado estos incendios tienen que rendir cuentas ante la justicia", ha manifestado el presidente.

Sánchez también ha aprovechado la ocasión para trasladar sus condolencias a las víctimas de los incendios y también "solidaridad y empatía" a todos aquellos que han visto cómo sus casas y negocios han sido arrasados por los desoladores incendios.

Del mismo modo y bajo la filosofía de "España somos todos", ha querido poner en valor la "profesionalidad y dedicación de nuestros servidores públicos", al tiempo que ha hecho un especial reconocimiento al Sistema de Protección Civil, extendido a la Guardia Civil, al Ejército, a la UME y a las Brigadas Forestales.

"Ante esta crisis tenemos que actuar codo con codo, de manera unitaria y coordinada", ha apuntado.