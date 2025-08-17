Buscan a un hombre de 52 años desaparecido este domingo en Riaño

Ildefonso D.G ha desaparecido en Riaño, León, este domingo 17 de agosto. Se trata de un hombre de 52 años que mide 1,72 metros, es de complexión gruesa y pelo canoso.

Desde la Asociación de SOS Desaparecidos han pedido colaboración ciudadana para localizar cuanto antes a este vecino leonés. Tiene los ojos grises verdosos.

El hombre desaparecido en Riaño SOS Desaparecidos

La última vez que le vieron llevaba un pantalón negro y una camiseta blanca con logos. Piden que, si alguien le ha visto, llame al 868 286 726 o se ponga en contacto a través del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es