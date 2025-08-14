León, desbordada por los incendios: dos de ellos suben el nivel de peligrosidad mientras 2.670 vecinos vuelven a casa

Los incendios continúan castigando a la provincia de León. Son miles las hectáreas que han sido arrasadas y, por ahora, no parece que la situación mejore.

Algunas llamas están rebajando su nivel y permitiendo que, prácticamente, se den por controlados. Otros, sin embargo, complican las labores y suben su índice de peligrosidad. Esta situación ha ocurrido con el incendio que se registra desde el viernes en Murias de Paredes y que ya ha alcanzado el nivel 2.

Este se ubica, concretamente, en la localidad de Fasgar. El fuego apareció sobre las 17:00 horas por causas que aún se investigan y el nivel de gravedad decretado este jueves se debe a que podría comportar un grave riesgo para la población y bienes no forestales.

En el lugar trabajan en este momento un técnico, ocho agentes medioambientales, cuatro cuadrillas helitransportadas, dos autobombas, dos bulldozer y un medio aéreo.

Asimismo, hay otro incendio que ha subido a nivel 1. Este es el de Barniedo de la Reina, en la localidad de Boca de Huérgano, en Riaño. Se declaró este miércoles a las 23:40 horas y, por ahora, se encuentran investigando sus causas y la superficie arrasada.

No solo son malas noticias en la provincia leonesa ya que la Junta de Castilla y León descendió en la mañana de este jueves a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 los incendios situados en las localidades de Paradiña y Pardesivil, ambos en la provincia de León, al “desaparecer las causas que motivaron su declaración de IGR 1”.

El incendio de Paradiña, en el término municipal de Villafranca del Bierzo, se originó a las 19:20 horas del domingo, día 10 de agosto, y llegó a alcanzar el nivel 2 en la tarde del lunes, aunque al martes se consideró controlado. En el lugar trabajan todavía un técnico, dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres y dos helitransportadas y una autobomba.

Por su parte, el incendio de Pardesivil, en el término municipal de Santa Colomba de Curueño, comenzó pasadas las de la mañana de ayer y tan solo 50 minutos después ascendió a IGR 1. En el lugar se encuentran tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y tres helitransportadas, dos autobombas y un bulldozer.

En este sentido, el Centro de Cooperación Operativa Integrado autorizó en la mañana de este jueves el realojo de un total de 2.670 personas en once localidades del sur de la provincia de León, afectadas por el incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 originado el sábado de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que pasó en la tarde del lunes a la comarca leonesa de la Valdería.

El Cecopi considera que “en estos momentos no existe peligro por la cercanía del fuego” en Genestacio, donde fueron evacuadas 100 personas, Villanueva de Jamuz (300 personas), Quintana del Marco (180), Santa Elena de Jamuz (150), Jiménez de Jamuz (1.200), San Juan de Torres (80), La Nora del Río (60), Alija del Infantado (600) y en Altobar de la Encomienda, Puente de Vizana y Ozaniego, en las que no había nadie.

Los miembros del Cecopi confirmaron que técnicos de Unión Fenosa revisan en estos momentos el tendido eléctrico de estas localidades, por lo que rogaron que ningún vecino toque ningún cable que pueda encontrarse en la vía pública o en las fachadas de las viviendas, ya que todas las instalaciones están en tensión.