Un nuevo incendio forestal se abre paso en Llamas de Cabrera: declarado el nivel 1 de gravedad

Un nuevo incendio forestal en la Comunidad ha puesto en alerta a los servicios de emergencia. Tras declararse a mediodía de este pasado viernes un importante fuego en San Bartolomé de Pinares (Ávila), a última hora de este mismo día las llamas han comenzado a abrirse paso en Llamas de Cabrera (León).

El incendio se declaraba a las 21:06 horas en la localidad de Llamas de Cabrera, en el municipio de Benuza de la comarca de Truchas, alcanzando el nivel 1 de Índice de Gravedad Potencial a las 08:06 horas de este sábado. Por el momento, las causas de las llamas aún están en investigación.

Sobre el terreno trabajan a esta hora dos técnicos, tres agentes medioambientales y celadores, una cuadrilla terrestre, dos bulldozer, una ELIF y BRIF y un helicóptero e hidroavión.

Los técnicos están todavía perimetrando la superficie afectada, aunque se prevé que puede estar afectando a zonas arboladas, de matorral, pasto y agrícola.

El nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial indica que el incendio forestal requiere de medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal y la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizar las llamas.

También se ha declarado porque pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas o amenaza el patrimonio cultural mundial. Asimismo, entre otras razones está la amenaza de impacto en el patrimonio natural o socioeconómico en la zona.

De la misma forma, se contemplan leves restricciones para población o afección a infraestructuras existentes en la zona afectada.