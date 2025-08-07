Dos accidentes en una carretera de Boñar dejan tres heridos en una hora

Dos personas – de las que de momento no se conocen más datos- han resultado heridas en un accidente en el kilómetro 16 de la LE-331 en el municipio leonés de Boñar. En la colisión frontolateral entre dos turismos ocurrida a las 15:42 horas, las dos personas se quedaron atrapadas en el interior del vehículo.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha movilizado al lugar un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Boñar y una ambulancia soporte vital básico.

Además, a las 14:10 horas y muy cerca de allí, tuvo lugar otro accidente en la LE-331, en el kilómetro 19. Un motorista de 25 años se ha herido en una pierna tras caerse. El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender al herido.