El talento local se sube al escenario: dos grandes conciertos para que los leoneses canten y bailen este miércoles

Un nuevo miércoles de agosto y una nueva edición de León Street Music. Este día 6 el escenario de este ciclo estará protagonizado por los grupos de música local que se desplazarán hasta el barrio de Polígono X para hacer disfrutar a los asistentes de un doble concierto.

Los artistas encargados de hacer vibrar al público serán Nuria Martínez & Trifull Jazz y Utopía Band. La concejala de Acción y Promoción Cultural y la Asociación Cultural El Gallo de León se han aliado una temporada estival más para llenar de música los barrios.

No una música cualquiera, sino la música local, el talento leonés sobre el escenario. En total, ya van más de un centenar de formaciones musicales las que han participado en este ciclo durante sus cinco años de vida y ahora se suman dos más con los conciertos previstos para este miércoles.

Nuria Martínez & Trifull Jazz llegan con una apuesta clásica con grandes temas como ‘All of me’, ‘Blue moon’, ‘You’d be so nice home’ o ‘How high the moon’, recordando a las grandes damas del jazz como Billie Holiday, Sara Vaughan o Ella Fitgerald, entre otras.

El grupo está compuesto por Nuria Martínez (voz), Diego Rojo (contrabajo), Ángel González (batería) y Roberto González (piano).

Por su parte, Utopía Band llega a León Street Music con un arsenal de versiones que van del pop al rock pasando por el indie. Nacieron hace 8 años con el objetivo de amenizar todo tipo de eventos con esencia joven y con más de tres horas de repertorio variado.

El grupo está formado por Gonzalo Fergal (cantante, saxofonista y guitarrista) y Álvaro González (cantante y guitarrista).

Cronología de León Street Music

-16 de julio. Plaza del Grano. Lonegan y Ciudad Tributo.

-23 de julio. Plaza de Santo Martino. Brators y Cyma.

-30 de julio. La Lastra. Beatriz Larom Quartet y Art&Beauty.

-6 de agosto. Polígono X. Nuria Martínez & Trifull Jazz y Utopía Band.

-13 de agosto. Puente Castro. Deshonra y Zurriagazo.

-20 de agosto. Plaza Duque de Rivas. Arrítmica y África & Bed Compás.

-27 de agosto. Plaza de San Marcelo. Los taberneros y Drumshow.