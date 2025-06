De León al mundo: Álvaro Sánchez, formado en la ULE, entre los jóvenes con más proyección de España

Con solo 28 años, Álvaro Sánchez Fernández puede presumir de haber cruzado el cielo y los mercados.

Nacido en León y graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de León, acaba de ser incluido en la lista ‘Nova 111’, que destaca a los 111 jóvenes profesionales con mayor proyección de España.

Lo ha hecho como uno de los diez seleccionados en la categoría de inversiones y sector inmobiliario, dentro de esta prestigiosa red internacional presente en más de 70 países.

El reconocimiento llega tras un recorrido académico y profesional que mezcla excelencia técnica, visión global y una constante búsqueda de impacto.

Tras estudiar en la ULE entre 2014 y 2018 y recibir una beca AMICUS para completar su formación en Estados Unidos, Álvaro siguió sumando hitos: dos másteres simultáneos (uno en León y otro en Toulouse), prácticas en centros punteros como la Agencia Espacial Alemana o Thales Alenia Space y una especialización en control de satélites y optimización de órbitas.

Incluso fue seleccionado por la Agencia Espacial Europea para un programa de élite con solo 30 plazas.

Sin embargo, el espacio se le quedó pequeño. “Necesitaba un entorno más ágil, donde mi trabajo tuviera impacto inmediato”, confiesa.

Esa inquietud lo llevó a redirigir su carrera hacia las finanzas. Hoy trabaja como quantitative strategist en Morgan Stanley, uno de los bancos más potentes del mundo, desarrollando modelos matemáticos y de inteligencia artificial aplicados a los mercados financieros.

Y, por si fuera poco, sigue vinculado a su universidad, cursando un doctorado en IA aplicada a las finanzas desde la ULE.

Álvaro tiene claro que su objetivo va más allá de la élite financiera: “Quiero democratizar las finanzas. Que cualquier persona pueda invertir sus ahorros sin necesitar ser experta ni rica. Y la inteligencia artificial puede ayudar mucho en eso”.

Álvaro posa junto a la Space Shuttle “Discovery” en (Chantilly, Virginia. EEUU)

De su paso por la Universidad de León guarda un recuerdo profundo. Habla de la calidad del profesorado, del enfoque práctico de los estudios, pero sobre todo de las personas.

“La calidad humana fue lo que más me marcó. Conocí a compañeros y profesores que hoy siguen siendo parte de mi vida. Siempre me ofrecieron apoyo y libertad para crecer”, destaca, agradeciendo especialmente el respaldo de su director de tesis, Javier Díez.

La lista Nova 111 de este año ha evaluado a más de 1.500 candidatos de entre 25 y 35 años en once sectores clave, con un proceso riguroso que valora desde la trayectoria profesional hasta el impacto social.

Álvaro asegura que no se esperaba estar entre los seleccionados: “Sinceramente, nunca me he considerado una persona con un talento especial. Pero sí alguien con una gran ética de trabajo y mucha determinación”, termina.