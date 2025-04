Villablino da un último adiós multitudinario a sus cuatro vecinos fallecidos en la mina de Cerredo

Villablino (León) ha dado este miércoles, 2 de abril, el último adiós a cuatro de los cinco mineros fallecidos en la mina de Cerredo, en el municipio de Degaña (Asturias): Jorge Carro, Rubén Souto, Amadeo Bernabé e Iban Radio, de entre 32 y 54 años.

Un funeral que ha contado con la presencia de múltiples representantes institucionales a nivel municipal, autonómico y nacional; así como de miles de personas, entre ellas, sus seres queridos y vecinos de Villablino.

Alrededor de 5.000 personas han querido estar presentes en este último adiós a cuatro de sus vecinos que fallecieron este pasado lunes, junto con David Álvarez, enterrado ayer en Torre del Bierzo, tras una explosión de grisú en la mina, según apuntan los investigadores como principal hipótesis.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el alcalde de Villablino, Mario Rivas, o el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, han sido algunas de las figuras institucionales que se pueden ver en las imágenes de la ceremonia.

También ha acudido el presidente de Asturias, Adrián Barbón, territorio donde se produjo este suceso que ha conmocionado por completo a la sociedad no solo de las dos regiones implicadas, sino de toda España.

Han estado presentes, de igual manera, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, entre otras autoridades.

Todos ellos, acompañados de miles de personas, se han congregado tanto en el interior como en el exterior del polideportivo municipal de Villablino, para dar un sentido último adiós a las víctimas de este trágico accidente.

Lo han hecho en una ceremonia presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, que ha estado acompañado por un grupo de sacerdotes del Arciprestazgo del Noroeste, encabezados por el arcipreste José Riesco y con los párrocos que atienden la unidades pastorales de Villablino, Palacios del Sil y Villaseca de Laciana.

"La familia minera está hoy herida y con el corazón roto, de forma que experimenta el dolor que quiera el alma por la pérdida de aquellos a quienes han querido tanto en esta vida", ha expresado el obispo en declaraciones recogidas por Ical.

Los sacedotes que le han acompañado, han pedido por los cuatro mineros "a los que la mina llamó demasiado pronto", así como por "los gobernantes y políticos, para que en el centro de sus intereses pongan a las personas".

Al concluir la eucaristía, finalizada con la entonación conjunta del ‘Santa Bárbara bendita’, todos los presentes han regalado una emotiva ovación en memoria de los fallecidos.

Tras ello, la hija de Iban Radio se ha acercado al micrófono para “dar las gracias a los asistentes”, así como “al Ayuntamiento de Villablino y a todos lo que han permitido despedirlos como se merecen”.

Lo que, según ha confesado en declaraciones recogidas por Ical, “demuestra lo queridos que eran y lo que acompañados que nos dejan”.

“Os vais haciendo tanto ruido como la pólvora cuando estalla. No os vais sin que el mundo se entere, pero no es de extrañar, porque vosotros no sois de los que mueren en una cama de un hospital. Habéis levantado la manta y ahora el país entero conoce vuestro nombre”, ha expresado.

A lo que ha añadido: “Vuestra ausencia retumba y nos sacude por dentro, nos rompe pero nos recuerda la grandeza de lo hicisteis”, de forma que “lo mínimo que merecéis es que vuestro nombre retumbe en todo el mundo”.

“Santa Bárbara se equivocó, aunque no le culpo, porque yo también querría tener a los mejores a mi lado. A partir de ahora en nuestra mesa hay una silla vacía más y un vacío difícil de asumir, pero nos enseñaron a ser fuertes, resilientes y a luchar hasta el final, aunque en su empeño de darnos siempre lo mejor no se daban cuenta de que lo mejor eran ellos”, ha concluido.

Una vez concurrida la ceremonia, los cuatro féretros han abandonado el pabellón portados por compañeros, familiares y amigos, que han querido “homenajearlos sacándolos a hombros”, seguidos por los familiares, despedidos entre aplausos hasta las afueras del pueblo.

Allí ha sido donde los féretros han sido introducidos en diferentes coches fúnebres, para dirigirse a sus localidades natales -Caboalles de Abajo, Sosas de Laciana, Villaseca de Laciana y Orallo-, donde sus seres queridos podrán despedirse de ellos en la intimidad y poner fin a unos días de duelo completamente imborrables provocados por un fatífico suceso que ha acongojado a toda España.

Precisamente, la noticia también trascendió al mundo del deporte y antes de comenzar el encuentro de este pasado martes entre el Real Madrid y la Real Sociedad, en las semifinales de la Copa del Rey, se guardó un minuto de silencio en el estadio Santiago Bernabeu en señal de respeto a los mineros fallecidos.

De los cinco mineros fallecidos, cuatro eran naturales de localidades del ámbito municipal de Villablino: Iván Radio, de 53 años; Jorge Carro, de 32; Rubén Souto y Amadeo Bernabé. Mientras que el quinto, David Álvarez, de 33 años, era natural de Torre del Bierzo. Durante este pasado martes, todos ellos fueron velados por sus seres queridos en sus respectivos municipios.

En el caso de los lacaniegos se instaló una capilla ardiente en el polideportivo municipal, mientras que el bembibrense recibió el cariño de los suyos en el tanatorio de la Encina, siendo durante la tarde cuando se celebró su funeral en la iglesia parroquial de su pueblo.

Cabe recordar que el trágico accidente también dejó cuatro heridos, al menos dos de ellos naturales de Villablino. Si bien, según confesó el presidente de la Junta de Castilla y Léon, Alfonso Fernández Mañueco, "parece que su evolución es positiva".

En cualquier caso, ellos también se vieron sacudidos por una verdadera tragedia que ha sido lamentada por todo el país.