Denuncian el incumplimiento de la ley de subvenciones en el Museo de Semana Santa de León

Izquierda Unida de León ha denunciado este martes el incumplimiento de la ley de subvenciones en el Museo de Semana Santa de la capital leonesa ya que las cofradías "siguen sin poder ni querer hacer el museo" y las administraciones "no piden cuentas". Carmen Franganillo, coordinadora local de la formación, ha advertido que las administraciones públicas que realizaron las aportaciones económicas al museo "deberían estar velando por el buen uso del dinero público".

"Tanto la Junta como el Ayuntamiento han invertido un dinero que solo ha servido para que el obispado haya acondicionado una parte del antiguo seminario, y las cofradías siguen sin poder ni querer hacer el museo, como tal", ha afirmado. Tras una inversión de ocho millones de euros a la que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, aportó 2,3 millones de euros, el Ayuntamiento de León 500.000 euros y la Diputación provincial 200.000 euros, "nadie parece querer cumplir con la parte a la que está obligada", han señalado desde Izquierda Unida.

Franganillo ha recordado que entre las obligaciones de los beneficiarios según la ley general de subvenciones está "cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones y justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención y someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes".

La coordinadora local de IU ha recordado que después de más de dos años de terminada la obra y de numerosos actos realizados en el mismo "aún no hay ni un proyecto de museo ni parece que lo vaya a haber". "Sin embargo, las administraciones no piden cuentas", ha recalcado. Franganillo ha asegurado que "se han gastado el dinero en vano" y que el Ayuntamiento "no quiere ejecutar la cláusula para recuperar el medio millón de euros".

Además, desde IU han considerado que las excavaciones arqueológicas realizadas en su momento "no se realizaron a profundidad suficiente" y que "existen muchos restos arqueológicos debajo de las obras realizadas, que tampoco verán nunca la luz". También han recordado que una resolución del Procurador del Común ha instado a la Consejería de Medio Ambiente "a que haga cumplir el motivo por el que se autorizó una subvención para rehabilitar el seminario con tal fin".