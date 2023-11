El alcalde de León pedirá "más que nunca" la autonomía de la provincia leonesa tras los pactos del PSOE con Cataluña

El alcalde de León, José Antonio Díez, ha asegurado que pedirá "más que nunca" la autonomía de la provincia leonesa, al amparo del desafío independentista y de las posibles cesiones que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez pueda otorgar a los partidos independentistas catalanes a cambio de seguir cerrando acuerdos en el Congreso de los Diputados.

José Antonio Díez defiende que León sea declarada una comunidad autónoma independiente de Castilla y León apoyándose el título octavo del artículo segundo de la Constitución. Este planteamiento se enmarca en el respaldo de un movimiento regionalista que ha estado activo durante las últimas cuatro décadas, buscando que León se convierta en la decimoctava autonomía española, junto a Zamora.

En una entrevista ofrecida en el programa La Brújula de Onda Cero el pasado jueves 23 de noviembre, Díez recordaba "el injusto agravio que ha existido históricamente" entre los territorios de Castilla y León. El alcalde de León expresaba su convicción de que "se va a abrir una legislatura evidentemente de batalla territorial". En este contexto cree que se podrán "hacer serios avances en nuestra reivindicación justa y constitucional".

Por lo que el alcalde de León avisaba a sus propios compañeros de partido, es decir, el PSOE, que "voy a pelear más que nunca, porque creo que es el momento" en base a la situación nacional actual. Aún así, Díez explicaba que su revindicación está "muy lejos" del tema independentista, y aclaraba que "nada tiene que ver con la independencia, pero sí con nuestro derecho a nuestro propio autogobierno y a tomar nuestras propias decisiones", aclaraba.

En su opinión, el autogobierno de León sería útil, y más vertebrador del territorio. Díez asegura que "potenciaría una región abandonada" lo que ayudaría a hacer más fuerte España. El alcalde de León recalcaba que "no tiene nada que ver con el independentismo", aunque así se haya querido asociar, "creo que intencionadamente, al independentismo catalán, que nada tiene que ver".

Finalmente, al abordar el tema del independentismo catalán, Díez ha subrayado que León no tiene ninguna intención de seguir ese camino y ha recordado que "si hay un territorio que tiene que ser independentista en este país, ese es León, porque tiene mucha más historia y méritos".

Además, ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de un referéndum de autodeterminación, señalando que para ello se requeriría modificar la Constitución y que no está seguro de si el Tribunal Constitucional estaría a favor de ello.

Un sistema consolidado

Ante las intenciones del alcalde de León, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González, aseguraba hoy, 28 de noviembre, que el sistema autonómico de Castilla y León "está consolidado, como todo lo que es el mapa de comunidades autónomas en el Estado español tras la Constitución".

El consejero de la Presidencia cree que en la actualidad "lo que tenemos que hacer todos es trabajar conjuntamente por el desarrollo y la modernización de esta comunidad". Luis Miguel González recordó también que "hace tiempo" el alcalde de León ya "se manifestó" en ese sentido. "Me merece el respeto personal y político que me merece. Lógicamente, no compartimos esa idea", señaló.

González Gago hizo estas declaraciones en la Fundación Rei Afonso Henriques, en la capital zamorana, antes de participar en la inauguración de las Jornadas Ibéricas 2023 Coopera, promovidas y financiada por la Consejería de la Presidencia, con un total de 40.000 euros.

