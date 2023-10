Fechas y novedades: todo lo que debes saber para pescar en León

Este sábado, el Consejo Territorial de Pesca, que ha estado presidido por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo de Diego, ha informado favorablemente sobre la propuesta para la orden de pesca de la próxima campaña en la provincia leonesa. Una propuesta que incluye que el inicio arrancará el 30 de marzo del año 2024.

Como han informado, se ha propuesto la eliminación de la excepción del Sella y también del Cares, por discurrir por el Parque Nacional de Picos de Europa al estar prohibida la pesca en dichas zonas.

Se retrasa el cierre de la temporada de pesca al 31 de agosto en las aguas trucheras del río Bernesga, Cabrera, Casares, Curueño, Santa Eulalia y Tuerto y se retrasa hasta el 15 de octubre en el río Cabrera, Cea, Esla, Órbigo y Sil.

Además, se ha propuesto cambiar días hábiles de pesca en los cotos del Porma, de forma que no coincidan El Condado I y Cerezales, para favorecer la vigilancia; remodelar los cotos y AREC del Porma que tienen alrededor del 65-75% de tramos con muerte; pasar a cotos sin muerte los cotos con muerte que están por encima de los embalses del Porma, Luna y Riaño (Villafeliz, Vegamián, Boca de Huérgano y Acevedo), de modo que sean una referencia a nivel provincial, autonómico y nacional; y pasar alguno de los AREC del Sil a cotos por la ausencia de esta figura en este río.

Se permite la pesca del cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y del cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre en las masas de agua delimitadas mediante la Orden FYM/339/2019 de 27 de marzo, bajo las siguientes condiciones:

Aguas de acceso libre (tanto trucheras como no trucheras): permitida todos los días durante estos meses. Cotos de pesca, aguas en régimen especial y escenarios deportivo-sociales declarados mediante la Orden MAV/377/2023, de 14 de marzo, teniendo en cuenta que: Durante el periodo hábil de su plan de pesca: permitida los días inhábiles para la pesca con caña, y los días hábiles cuando no sea necesario permiso o pase de control. Fuera del periodo hábil de su plan de pesca: permitida todos los días. En escenarios deportivo-sociales: no permitida los días autorizados para competiciones oficiales, eventos sociales de pesca o entrenamientos de pescadores federados que formen parte de los equipos que representan a la Comunidad de Castilla y León en competiciones oficiales de carácter nacional o internacional. Las fechas en que se desarrollan competiciones, eventos o entrenamientos estarán disponibles en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/cazaypesca).

También mediante esta misma orden, se declaran refugios de pesca todas las aguas del Parque Nacional Picos de Europa por estar prohibida la pesca en los Parques Nacionales.

El jefe de la sección de pesca ha destacado que, durante el año 2023, se ha comprobado la desaparición de alguna de las señales de madera tratada de alguno de los cotos más significativos. En este sentido, se ha llevado a cabo un Plan Integral pionero a nivel autonómico para la adecuación de los ríos de León, por lo que se ha trabajado de manera continua en la apertura y mantenimiento de sendas y accesos a los ríos. Esta actuación sobre la vegetación de ribera facilita enormemente la práctica de la pesca, sobre todo teniendo en cuenta la elevada edad media de los que la practican. Así, durante este año se ha actuado sobre 522 km repartidos por los diferentes ríos de la provincia. En concreto, el personal de la Sección de Pesca de León ha adecuado el tramo del Esla desde el AREC de Mansilla de las Mulas hasta Cistierna. Así como algunos tramos del Torío, del Curueño y del Porma.

Por último, en la reunión se ha propuesto diseñar una lista de tramos para los ríos con accesibilidad para personas con discapacidad.

