A los 200 vecinos de este pueblo de León no les llega el correo: “Es berlanguiano”

El alcalde de Garrafe de Torío, un municipio leonés de 1.500 habitantes, denuncia el nulo servicio de correos en la Urbanización Estrella de Izar y anuncia que no descarta movilizaciones si Correos continúa negando un servicio adecuado a estos 200 vecinos y vecinas.

Miguel Flecha, alcalde de Garrafe de Torío, tras una serie de misivas por carta postal, correos electrónicos e innumerables llamadas telefónicas muestra públicamente que está perdiendo la paciencia con la Empresa Correos, que simplemente se niega a repartir el correo en esta urbanización de Riosequino de Torío desde el 15 de mayo.

“Son numerosas las quejas recogidas por este Equipo de Gobierno municipal”, confirma Flecha, que obligan a los habitantes de la urbanización a desplazarse hasta León para recoger sus cartas, que no sus paquetes, “por berlanguiano que pueda parecer”, expresa. “La situación de cerrazón y excusas desde la Unidad de Reparto de Correos obligan a tomar medidas más drásticas de presión. No es tolerable que el propio pueblo de Riosequino de Torío reciba el correo con normalidad y esta urbanización, pública y abierta, con callejero y números en vigor no tengan servicio”, critica.

Flecha asegura que desde Correos León han intentado justificarse negando lo evidente, que las casas tienen buzones como cualquier otra, y la semana pasada anunciaban al alcalde que alguien vendría de Madrid a comprobar la situación”.

“Estos anuncios vacíos no nos sirven, de hecho, la Junta de Gobierno Municipal acordamos denunciar públicamente esta situación y solicitar la mediación de la Subdelegación del Gobierno. Miguel Flecha anuncia además que él mismo pedirá una reunión urgente con el presidente de Correos en Madrid, para ahorrarles un viaje que no parece tener ganas de hacer su empresa.

“Dependiendo de que Correos entre en razón, para ayer, pasaremos a las movilizaciones ciudadanas. Ahora que tanto se nos llena la boca hablando de la España Vaciada, es el momento de tomar medidas para dotar de los mínimos servicios públicos a nuestros pueblos, y eso se hace con hechos, no dejando a 200 personas sin correo diario”.

