El TSJ da por válidos los más de 700 votos del PSOE en Villablino y ordena constituir el Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León da por válidos los más de 700 votos del PSOE en Villablino (León) que fueron impugnados por Podemos-IU de Laciana por aparecer en orden inverso los apellidos de la candidata número siete de la lista socialista. El alto tribunal ordena constituir cuanto antes el Ayuntamiento.

Se cierra así el contencioso electoral abierto, después de que la Junta Electoral de Zona y la Junta Electoral Central ya hubieran dado por válidos esas papeletas, por considerar que la intención de voto estaba clara.

La ley marca que el Ayuntamiento de Villablino debe constituirse en los cuatro días siguientes a la validación de las credenciales por parte de la Junta Electoral de Zona, por lo que el pleno podría celebrarse la próxima semana. La Diputación de León también está pendiente de esta constitución.

Podemos-IU de Laciana está satisfecho por haber hecho todo lo posible, a pesar de que el resultado no les favorece. "Era una cuestión de cara o cruz y ha sido cara para el PSOE", afirmó su portavoz, Oli Vega, quien avanzó que no van a seguir luchando en el Tribunal Constitucional. “El procedimiento se ha hecho en base a la ley y con el precedente de la anulación de papeletas de Vox en León, pero no vamos a seguir”, añadió.

La formación si anuncia que presentará candidatura para gobernar en el Ayuntamiento de Villablino, donde el PSOE ganó las elecciones, pero no tiene mayoría.

