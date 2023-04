Piden a la Fiscalía que investigue la muerte de una centenaria que cayó de una camilla en el hospital de León

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha remitido una carta a la fiscal jefe de León, Isabel Morán González, para que investigue de oficio el fallecimiento de una mujer de 101 por una supuesta caída de una camilla al ser trasladada al hospital de León.

Flores ha aclarado a la fiscal jefe a través de la carta que no pretenden que las personas no mueran siendo mayores, pero que este caso sí se debe investigar porque "no hubo el cuidado que se hubiera realizado con cualquier persona". En este sentido, han puesto de manifiesto que las camillas llevan una sujeción para evitar estas caídas y ha recalcado que esta mujer "no ha puerto por lo que la iba a que la trataran", sino que lo ha hecho por "falta de cuidado".

En el escrito ponen de manifiesto que desde el Defensor del Paciente están "cansados" del trato que se le da a los mayores, ya que "deja mucho que desear". "¿Por qué ellos tienen menos cuidado por edad?", se han preguntado.

Para Flores "da igual" que la víctima tuviera 20 o 101 años, ya que la asistencia y el cuidado "deben ser el mismo para todos sin excepción". Por todo ellos, han reiterado su petición para que Morán González, como fiscal, intervenga e investigue estos hechos al considerar que es "necesario".

