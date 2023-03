Belarra exige al PSOE que cambie las mayorías para renovar "inmediatamente" el CGPJ

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha exigido este sábado al PSOE que asuma "su responsabilidad" y que cambie las mayorías para renovar "inmediatamente" el Consejo General del Poder Judicial. Así se ha pronunciado en León durante la inauguración de la Ciudad del Mayor. Belarra ha asegurado que la derecha "judicial y política", con el PP a la cabeza, ha tomado la decisión de "seguir secuestrando el CGPJ" y de "seguir en rebeldía con la Constitución", y ha instado a los socialistas a actuar para garantizar la renovación.

La ministra se ha pronunciado también sobre el final de la política de dispersión de los presos de ETA en cárceles españolas y ha justificado la decisión. "Este Gobierno cumple con la legalidad y es lo que se puede esperar de un Gobierno serio y responsable como este", ha señalado. Preguntada por las negociaciones entre el proyecto de Yolanda Díaz, Sumar, y Podemos para configurar una candidatura conjunta para las generales, Belarra ha declinado responder y ha asegurado que "no hay novedades" sobre esa cuestión.

Belarra: "Frente a una Junta que hace la peineta a las dependientes, nosotras cumplimos"

Belarra ha inaugurado este sábado en León el centro de referencia estatal de atención a las personas en situación de dependencia, la Ciudad del Mayor, que revela, a su juicio, que el Gobierno "no solo cumple con sus compromisos si no con los compromisos que otros adquirieron otros y no quisieron cumplir". "Después de décadas de abandono por parte del PP hemos tomado cartas en el asunto y el centro ya está en funcionamiento", ha afirmado.

La ministra ha concretado que ya se encuentran en marcha dos proyectos, uno de promoción de la autonomía personal directamente relacionado con el nuevo modelo de cuidados impulsado desde el Ministerio, que busca dejar atrás la atención residencial y avanzar hacia el modelo de la atención domiciliaria. "Para lograr que puedan quedarse en sus casas el máximo tiempo posible con sus familias y vecinos y con los apoyos necesarios", ha señalado.

También se está un impulsando un proyecto para prevenir la soledad no deseada. La ministra ha destacado que el nuevo centro es "un auténtico laboratorio de innovación social" para lograr una adaptación a las nuevas necesidades de las personas mayores y en situación de dependencia y ha concretado que en abril estará disponible en el centro un gabinete de accesibilidad para asesorar a las familias.

"Cumplir con nuestro compromiso y poner de manifiesto que frente a un Gobierno de la Junta que le hace la peineta a los dependientes, con esas ayudas tan irrisorias, nosotras cumplimos", ha zanjado, recordando que el Ejecutivo ha "doblado" la inversión que recibía Castilla y León en materia de dependencia en una legislatura.

