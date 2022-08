El PP denuncia que Sánchez incumple sus compromisos con León: "Solo piensan en no ahogarse a fin de mes"

"Los leoneses no están preocupados en si llevar corbata o no, si no en no ahogarse a fin de mes con las subidas que han experimentado sus gastos del día a día". Así resumen los parlamentarios nacionales la situación que vive la provincia de León, tras cuatro años de castigo del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

La diputada nacional, Carmen González-Guinda, y los senadores Javier Santiago y Antonio Silván lamentan que "a pesar de que se han recaudado más de 16.500 millones de euros por la Agencia Tributaria en lo que llevamos de año respecto al 2021, a costa de los impuestos de los ciudadanos, el Gobierno de Sánchez no cumple sus compromisos con esta provincia"

Los populares aseguran que León está siendo especialmente castigada por Moncloa ya que es la segunda provincia de España donde más ha subido el IPC (13%), sólo superada por Toledo, y la mayor desde 2008, con los incrementos más acusados debidos al transporte que ha incrementado casi un 20% y la alimentación, con un 14% más respecto a 2021, muy superior a la media nacional.

Mientras tanto, las familias leonesas de rentas medias y bajas hacen verdaderos esfuerzos para llegar a fin de mes, reduciendo su cesta de la compra y reduciendo su consumo al mínimo, y a la espera del gasto que supone el inicio del curso escolar y la llegada de la Navidad. "Leoneses que no están preocupados en llevar corbata o no, si no en no ahogarse a fin de mes con la subidas que han experimentado sus gastos del día a día", señalaba Silván.

El gasto de los ministerios

El también presidente provincial del Partido Popular, Javier Santiago, reclama al Gobierno que piense más en la situación económica de las familias "porque la situación es cada vez más dramática. Cada día que pasa, el poder adquisitivo es menor mientras el gasto de los Ministerios sigue disparado".

La diputada nacional, por su parte, asegura que España es el país de Europa con los peores resultados económicos durante la crisis y el último país en ir avanzando en la recuperación de los datos prepandemia. "Los ingresos del Estado en el IRPF fueron a 31 de junio del 11% más que el ejercicio anterior, en el impuesto de sociedades el 61%, a través del IVA del 25%. En total 16.500 millones de euros más que en la misma fecha del año pasado".

Por último, Silván recordaba los "presupuestos de la miseria" de los PGE del PSOE para León estos últimos años, "con un Gobierno que ha paralizado o eliminado los grandes proyectos para la provincia, como Torneros, la ampliación de San Marcos, el Emperador, la segunda fase de la integración del ferrocarril, la León-Valladolid, la Ponferrada-Orense, la llegada de Feve a Padre Isla, la desviación de los vehículos pesados por la autopista León-Astorga, el abandono de la Nacional N120 o el olvido del mundo rural, entre otros muchos"

Sigue los temas que te interesan